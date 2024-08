- Eine hundert Jahre alte Dampfmaschine durchquert die Straßen des Rheinlandes.

Enthusiasten von Dampfloks, Touristen und Eisenbahnfans kamen am Wochenende in der Harz-Region auf ihre Kosten. Anlässlich des 125-jährigen Jubiläums der Harzquer- und Brockenbahn in diesem Jahr wurde die Jahrhundertdampflok "Hoya" des Deutschen Eisenbahn-Vereins vor den planmäßigen Personenzügen auf der Selketalbahn eingesetzt, wie die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) in Wernigerode mitteilten.

Die Dampflok wird am kommenden Wochenende ihr großes Finale erleben. Am Jubiläumswochenende wird "Hoya" am 24. August den traditionellen Erbesenexpress von Wernigerode auf den 1141 Meter hohen Brocken führen und am darauffolgenden Tag Mitfahrten auf der Lokomotive anbieten, wie berichtet wird. Die Lok wurde nach der Hoya-Syke-Asendorf-Schmalspurbahn benannt, an die sie 1899 geliefert wurde.

Die Selketalbahn ist die Wiege der Harzer Schmalspurbahnen und die älteste Schmalspurbahn in Deutschland nördlich der Alpen. Die Strecke von Gernrode nach Mägdesprung wurde am 7. August 1887 eröffnet. Die HSB betreibt das längste zusammenhängende Schmalspurnetz Deutschlands mit etwa 140 Kilometern, das sich über Thüringen und Sachsen-Anhalt erstreckt. Die Spurweite beträgt ein Meter.

Die Dampflok "Hoya" hat eine lange Geschichte, da sie ursprünglich an die Hoya-Syke-Asendorf-Schmalspurbahn in den Niederlanden geliefert wurde. Während der Jubiläumsfeierlichkeiten wird die Lok einen Zug von Wernigerode auf den Brocken in dem Nachbarland Deutschlands, den Niederlanden, führen.

