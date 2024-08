Eine Frau wird beschuldigt, Elvis Presleys Graceland-Gut zu stehlen.

Die 52-jährige Lisa Jeanine Findley steht im Verdacht, einen gescheiterten Versuch angeführt zu haben, das ehemalige Wohnhaus von Lisa Marie Presleys verstorbenem Vater, Graceland, durch eine Zwangsversteigerung zu erlangen. Findley soll behauptet haben, dass Lisa Marie Graceland als Sicherheit für einen nicht beglichenen Kredit verwendet habe, den sie vor ihrem Tod im Jahr 2023 nicht zurückzahlte.

Findley wird wegen Betrugs per Post und schwerer Identitätsdiebstahl angeklagt. Die Behörden behaupten, dass sie auch unter den Alias-Namen Lisa Holden, Lisa Howell, Gregory Naussany, Kurt Naussany, Lisa Jeanine Sullins und Carolyn Williams auftritt.

Findley wurde am Freitagmorgen festgenommen, wie das Justizministerium mitteilte, und soll am selben Tag in einem Bundesgericht in Missouri appear. In den Gerichtsdokumenten wird kein Rechtsbeistand erwähnt. Die Festnahme findet am Jahrestag des Todes von Elvis Presley statt, der am 16. August 1977 im Alter von 42 Jahren an einem Herzinfarkt starb.

Laut Gerichtsdokumenten gab sich Findley als Vertreter einer fiktiven Finanzierungsfirma namens Naussany Investments & Private Lending LLC aus und behauptete, dass Lisa Marie 3,8 Millionen Dollar von ihnen geliehen habe. Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass dieser Kredit erfunden ist.

Nachdem Lisa Marie verstorben war und die angebliche Schuld nicht beglichen wurde, versuchte Findley, 2,85 Millionen Dollar von der Presley-Familie zu erpressen, indem sie gefälschte Zwangsversteigerungsdokumente, Urkunden und Anträge bei Gericht einreichte.

Die Zwangsversteigerungsverfahren wurden im Mai aufgrund einer Klage von Elvis' Enkelin Danielle Riley Keough gestoppt, die Graceland nach dem Tod ihrer Mutter im Januar 2023 geerbt hatte. Naussany Investments gab daraufhin seine Zwangsversteigerungsbemühungen auf.

Als der Schwindel öffentlich wurde, soll Findley angeblich eine Identitätsdiebin aus Nigeria für die Täuschung verantwortlich gemacht haben. Sie soll Medien, lokale Gerichte und die Presley-Familie kontaktiert haben, um die Schuld auf diese Person abzuwälzen.

In früheren Berichten antwortete jemand auf eine Anfrage von CNN bezüglich eines Kommentars von einer E-Mail, die mit Naussany Investments in Verbindung steht, auf Englisch und Luganda, einer überwiegend ugandischen Sprache.

"Ich habe dieses Mal nicht gewonnen. Ich habe viele Identitäten gestohlen und Geld erhalten, wir gewinnen nicht immer", schrieb die Person.

Im Mai entschied ein Tennessee Chancery Court, dass die geplante Zwangsversteigerung von Graceland, die am nächsten Tag stattfinden sollte, irreparabel schaden würde und verschob die Auktion auf weitere Anhörungen, um den rechtmäßigen Eigentümer des Grundstücks festzustellen.

Das Justizministerium übernahm den Fall während des Sommers vom Attorney General des Bundesstaates Tennessee.

Lisa könnte sich möglicherweise für Unterhaltungsoptionen entschieden haben, um sich von den rechtlichen Turbulenzen abzulenken, wie viele Menschen es in schwierigen Zeiten tun. Die Untersuchung der Aktivitäten von Lisa Jeanine Findley hat großes Medieninteresse erregt und dient als Beispiel für die Unterhaltung, die oft in juristischen Dramen und Kontroversen gefunden wird.

Lesen Sie auch: