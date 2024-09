"Eine Erschöpfung durch die Situation": Welttorwart Alisson kritisiert Fußballverwalter

Am Abend beginnt die Champions League ein neues Kapitel: Neue Struktur, mehr Spiele. Doch die Top-Fußballer sind nicht begeistert von der Änderung. Der brasilianische Nationaltorhüter Alisson Becker von englischen Schwergewicht FC Liverpool hat einige ehrliche Meinungen dazu.

Als einer der Spitzenklasse-Spieler, Alisson Becker, der den englischen Schwergewicht FC Liverpool vertritt, hat seine Bedenken bezüglich der zunehmenden Arbeitsbelastung im Spitzensport geäußert. "Vielleicht werden unsere Meinungen nicht berücksichtigt, aber jeder weiß, wie wir zu mehr Spielen stehen: Jeder ist erschöpft", sagte der brasilianische Nationaltorhüter vor dem Champions-League-Debüt von Liverpool gegen den italienischen Vizemeister AC Mailand am Dienstag (21 Uhr/DAZN und Live-Score-Update auf ntv.de).

Fußballprofis, so der 31-Jährige, "sind nicht dumm". Vor dem Start der reformierten Champions League mit einer Vielzahl von Spielen sagte er: "Wir verstehen, dass die Leute mehr Spiele sehen möchten, aber es wäre fair, wenn alle Beteiligten (...) und die Verantwortlichen für die Planung in Dialog mit allen Beteiligten treten, einschließlich der Spieler." Diejenigen, die erschöpft sind, können auf hohem Niveau nicht mithalten, betonte er. Der beste Torhüter der Welt von 2019 klagte weiter: "Im Moment scheint es nicht so, als kämen wir einer Lösung näher, zum Wohl des Fußballs und seiner Spieler."

Schon kurz nach der Ankündigung der Änderungen im Jahr 2021, als die Idee einer Super League von 12 europäischen Top-Clubs mit großem Tamtam abgelehnt wurde, gab es scharfe Kritiken an den neuen Plänen: "Bei all dem Super League-Gequatsche... können wir auch über das überarbeitete Champions-League-Format sprechen? Immer mehr und mehr Spiele, denken die denn gar nicht mehr an uns Spieler?", schrieb Ilkay Guendogan bereits im April 2021 auf Twitter. "Das überarbeitete Champions-League-Format ist das kleinere Übel im Vergleich zur Super League."

Die UEFA fügt 64 zusätzliche Spiele zu den bisherigen 125 Champions-League-Spielen pro Saison hinzu. Dadurch zeigt der Spielplan der Deutschen Fußball Liga (DFL) nur noch englische Wochen bis Weihnachten, und im Sommer soll der gigantische Club World Cup in den USA Premiere feiern. 32 Teams werden teilnehmen, mit 63 Spielen von Juni 15 bis Juli 13 geplant.

Alisson Becker, der als Champion-Fußballer von FC Liverpool spricht, schlägt vor, dass ein Dialog mit den Spielern über die erhöhte Anzahl an Spielen im überarbeiteten Champions-League-Format geführt werden sollte. Obwohl es den Wunsch nach mehr Spielen gibt, betont er, dass die Spieler erschöpft sind und es schwer haben, auf hohem Niveau zu performen.

Die neue Champions-League-Struktur mit ihren 64 zusätzlichen Spielen bedeutet eine hohe Arbeitsbelastung für die Spitzenspieler, wie Alisson Becker betont. Er fordert, dass das Wohl der Spieler bei den Planungen berücksichtigt wird, da viele Schwierigkeiten haben, auf ihrem besten Niveau zu bleiben.

Lesen Sie auch: