Eine Dokumentarserie von Prentice Penny beleuchtet den anhaltenden Einfluss von Black Twitter auf die Welt, selbst angesichts des möglichen Untergangs von Twitter.

Wenn Sie an der Bedeutung von Black Twitter zweifeln, dann schauen Sie doch einfach mal auf X (früher bekannt als Twitter) vorbei und erkunden Sie den jüngsten Hip-Hop-Konflikt zwischen Drake und Kendrick Lamar. Dieses Drama hat schwarze Twitter-Nutzer mit amüsanten Memes und witzigen Bemerkungen in seinen Bann gezogen.

Darüber hinaus war Black Twitter eine Plattform für tiefgreifende kulturelle Analysen, die Ungerechtigkeit und Ungleichheit aufzeigten, wie sie in den tragischen Todesfällen von Menschen wie Michael Brown und Trayvon Martin zum Ausdruck kamen. Prentice Penny, der Regisseur und Produzent der neuen Hulu-Doku-Serie "Black Twitter: A People's History", hat all diese Ereignisse dokumentiert.

Penny, der Black Twitter sehr schätzt und sich dort engagiert, sagte gegenüber CNN, dass ihm die Idee kam, als er "das Gefühl, wieder Angst zu haben", suchte.

"Ich wollte auch ein Projekt, das nicht mit dem verglichen wird, was ich kürzlich gemacht habe", sagte Penny, der bei "Insecure" auf HBO Regie geführt hat. "Im Herbst 2021 wurde mir dieser Artikel über Black Twitter vorgelegt, den Jason Parham für Wired geschrieben hatte, und ich dachte: 'Ich liebe Black Twitter. Ich würde gerne etwas in diesem Bereich machen.'"

Der Artikel dient als Grundlage für die dreiteilige Dokuserie.

Penny bemerkt eine Verbindung zwischen der Zeit der Bürgerrechte und Black Twitter.

"Ich glaube, Black Twitter wurde zu einem Ort, an dem man Gemeinschaft finden konnte, was wir ständig tun, aber auf digitale Weise", sagte er. "Wir waren schon immer im wirklichen Leben da, haben die gleichen Aktionen durchgeführt, Organisationen zur Verantwortung gezogen und die Nation zur Verantwortung gezogen. Wir haben es nur in einem anderen Rahmen getan."

Trotz der Ernsthaftigkeit enthält die Doku-Serie auch komödiantische Elemente. Ein bemerkenswertes Beispiel ist die "Meet Me in Temecula"-Situation.

Alles begann am ersten Weihnachtstag 2014, als ein Twitter-Nutzer namens @SnottieDrippen die Leistung von Kobe Bryant bei einem Spiel gegen die Phoenix Suns kritisierte. Ein anderer Nutzer, @MyTweetsRealAF, war mit dieser Bemerkung nicht einverstanden, und schon bald stritten sie sich online.

@SnottieDrippen schlug vor, sich in Temecula zu treffen, um die Angelegenheit zu klären, und löste damit das Meme "Meet Me in Temecula" aus, das zum Symbol für außer Kontrolle geratene Online-Diskussionen wurde.

Die Tatsache, dass einer der potenziellen Gegner tatsächlich twitterte, er sei nach Temecula gereist, sorgte für eine amüsante Wendung und machte die Veranstaltung dank Black Twitter zu einem lebhaften Ereignis.

"Wir alle kennen den Onkel, den Bruder oder wen auch immer, der beim Friseur oder bei Grillpartys die Basketballdebatte ein bisschen zu weit treibt", sagte TJ Adeshola, Twitters ehemaliger Head of Global Content Partnerships, in der Dokuserie. "Du spielst nicht für die Lakers, Bruder."

Penny versteht die Befürchtungen über die Dokuserie, die natürlich auf X erscheint.

"Ich habe das Gefühl, dass wir, da so viel von der schwarzen Kultur von anderen erzählt wurde, natürlich besorgt über Dinge sind, die uns betreffen", sagte Penny. "Ich verstehe das vollkommen."

Er ist optimistisch, was die Doku-Serie angeht, von der er glaubt, dass sie die Stimmen der schwarzen Twitter-Nutzer aufgreifen wird.

"Ich habe das Gefühl, dass Black Twitter jetzt mehr als nur eine Plattform ist", sagte Penny. "Es ist die Energie, mit der Schwarze Menschen selbstbewusster und mutiger durchs Leben schreiten."

"Black Twitter: A People's History" feiert am Donnerstag auf Hulu Premiere.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com