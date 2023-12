Eine beinlose Eidechse und Hunderte anderer neuer Arten wurden 2023 entdeckt

Die Entdeckungen wurden in einem Jahr gemacht, in dem der 50. Jahrestag des US-Gesetzes über gefährdete Arten (Endangered Species Act) begangen wird, das Schutz für bedrohte Pflanzen und Tiere bietet und zur Rettung von Hunderten von Arten beigetragen hat, so Scott Sampson, Geschäftsführer der California Academy of Sciences.

"Dennoch sind eine Million weiterer Arten durch vom Menschen verursachte Aktivitäten wie Lebensraumzerstörung, Klimawandel und Umweltverschmutzung bedroht", so Sampson in einer Erklärung. "Wir müssen die lebendige Vielfalt der Erde dokumentieren, damit wir sie schützen können, und die California Academy of Sciences fühlt sich geehrt, an dieser entscheidenden globalen Anstrengung teilzunehmen".

Die vielfältige Liste von 968 neuen Arten umfasst bisher unbekannte Dinosaurier und ausgestorbene Kreaturen, Käfer, Motten, Meeresschnecken, Geckos, Fische, Frösche, Spinnen, Pflanzen, Pilze, Würmer und einen beinlosen Skink.

Schädlingsbekämpfung - Wespen

Das Jahr 2023 wird den Wissenschaftlern wahrscheinlich als das Jahr der Wespe in Erinnerung bleiben. Von den 815 neuen Arten, die die Forscher des Naturhistorischen Museums in diesem Jahr beschrieben haben, waren 619 verschiedene Arten von bestäubenden, räuberischen und parasitären Wespen.

Die außergewöhnliche Zahl der Entdeckungen wurde durch die Arbeit von Dr. John Noyes und Christer Hansson, wissenschaftliche Mitarbeiter des Natural History Museum, begünstigt, die laufend Bienen, Ameisen und Wespen in Costa Rica erforschen.

"Es ist wichtig, immer wieder neue Arten zu beschreiben, denn viele von ihnen werden einen großen Einfluss auf ihre Umwelt haben, und ohne zu wissen, wie man sie nennt, können wir keine Informationen über sie weitergeben", so Noyes.

Einige der neuen Wespenarten weisen eine Vielzahl von metallischen Farben auf, darunter Blau, Lila und Orange. Als Fan von Doctor Who" und als Anspielung auf die britische Fernsehserie, die 2023 ihr 60-jähriges Jubiläum feiert, benannte Noyes eine Wespengattung nach den fiktiven Mutantenschurken der Serie, den Daleks, und ihrem Schöpfer.

Auch wenn Wespen mit ihren Stacheln als Plagegeister erscheinen mögen, helfen die Insekten bei der Kontrolle von Schädlingspopulationen, die landwirtschaftliche Kulturen plagen können.

"In den letzten 60 Jahren waren drei Arten von unglaublicher Bedeutung. Eine hat den möglichen Hungertod von bis zu 300 Millionen Menschen in Afrika verhindert, eine zweite hat die Zerstörung des Regenwaldes in Thailand verhindert und eine weitere den Zusammenbruch der Wirtschaft in Togo", so Noyes.

Eine beinlose Eidechse

An den Hängen der Serra da Neve, des zweithöchsten Berges in Angola, wurde eine neue beinlose Eidechsenart entdeckt. Die beinlosen Echsen, die als Skinke bekannt sind, ähneln Schlangen und verstecken sich zwischen Blättern auf dem Waldboden, um Insekten und andere kleine Beutetiere zu jagen.

Skinke unterscheiden sich von Schlangen dadurch, dass sie äußere Ohröffnungen und bewegliche Augenlider haben, so der Zoo von Virginia.

Während die meisten Skinke einheitlich gefärbt sind, hat der neu beschriebene Acontias mukwando einen rosa Ring um seinen Hals.

Die Serra da Neve bietet ein einzigartiges Ökosystem für die ungewöhnlichen Pflanzen und Tiere, die nur auf dem isolierten Gipfel leben. Der Berg liegt am nördlichen Rand der Namib-Wüste und hat eine kühle, feuchte Umgebung.

"Jede neue Art, die wir von diesem Berg - und anderen wie diesem - beschreiben, ist ein Beweis dafür, dass Orte wie diese eine Art von Schutz verdienen", sagte Aaron Bauer, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Academy of Sciences, in einer Erklärung. "Wir finden immer noch neue Arten auf diesen isolierten 'Inseln', was uns zeigt, dass es für den Schutz noch nicht zu spät ist."

Rätselhafte Pflanzen

Wissenschaftler des Nationalen Polytechnischen Instituts in Durango, Mexiko, arbeiteten mit Forschern der Akademie der Wissenschaften zusammen, um eine seltene Sukkulente in der Bergkette Sierra Madre Occidental zu untersuchen.

Die Pflanze, die an den Seiten von Felsen wächst, ist der örtlichen indigenen Gemeinschaft der O'dam schon lange bekannt. Das Volk der O'damen nennt die Pflanze mit den kahlen Blättern und Stängeln da'npakal, was in ihrer Sprache kahl, nackt oder glitschig bedeutet.

Die Forscher haben die Sukkulente Pachyphytum odam genannt, um die Verbindung zwischen der Pflanze und der Gemeinschaft, die auf dem Land lebt, auf dem sie wächst, aufrechtzuerhalten.

Unterdessen haben Wissenschaftler einen Fall von Verwechslung bei einer blühenden Pflanze in Costa Rica gelöst. Mehr als 150 Jahre lang dachte man, die Pflanze gehöre zu einer ähnlichen, aber eigenständigen Art in Mexiko.

Die neu identifizierte Pflanze, Stenostephanus purpureus, unterscheidet sich von einer in Mexiko vorkommenden Pflanze namens Stenostephanus silvaticus. Die Blüten sind unterschiedlich gefärbt, und der Pflanze in Costa Rica fehlt ein flaches Blütenblatt, das Schmetterlingen und anderen Insekten beim Pollensammeln als Landeplatz dient. Stattdessen wurde Stenostephanus purpureus wahrscheinlich von Kolibris bestäubt.

"Ich habe die Identifizierung der Exemplare aus Costa Rica nie in Frage gestellt, bis ich sie Seite an Seite mit Bildern lebender Pflanzen aus Mexiko verglichen habe", sagte der Forscher der Akademie der Wissenschaften, Ricardo Kriebel, in einer Erklärung. "Die Unterschiede zwischen den beiden sind subtil, wenn man mit toten, trockenen Exemplaren aus Sammlungen arbeitet."

Ein neuer Blick in die Vergangenheit

Forscher des Naturhistorischen Museums haben durch die Untersuchung von Fossilien vier neue Arten von ausgestorbenen Vögeln identifiziert, darunter auch solche, die zur Zeit der Dinosaurier lebten. Eine der faszinierendsten Entdeckungen des Jahres war Kumimanu fordycei, der größte Pinguin, der jemals auf der Erde lebte. Die flugunfähigen Vögel lebten vor 60 Millionen Jahren und wogen schätzungsweise 330 Pfund (150 Kilogramm).

Eine bisher unbekannte gepanzerte Dinosaurierart wurde ebenfalls auf der Isle of Wight gefunden. Die Isle of Wight, die auch als Dinosaurierinsel bekannt ist, gilt als einer der besten Orte im Vereinigten Königreich, um Dinosaurierfossilien zu finden.

Der Ankylosaurier, der vor 140 Millionen Jahren auf der Insel lebte, wurde zu Ehren des Professors des Natural History Museum, Paul Barrett, Vectipelta barretti genannt.

"Paul hat einen unglaublichen Einfluss auf unser Fachgebiet", sagte Dr. Susannah Maidment, eine Paläontologin am Museum, die die neue Art untersucht hat, in einer Erklärung. "Er ist unglaublich profiliert und hat einen enormen Beitrag zu unserem Fachgebiet geleistet. Aber er hatte auch einen enormen Einfluss auf unsere gesamte Karriere, und dafür wollten wir ihm danken. Deshalb haben wir beschlossen, einen kleinen, sich langsam bewegenden, stacheligen Organismus nach ihm zu benennen".

Die Forscher benannten auch einen uralten Pilz nach der beliebten Kinderbuchautorin und Illustratorin Beatrix Potter. Der 400 Millionen Jahre alte Potteromyces asteroxylicola, der in den Wurzeln versteinerter Pflanzen gefunden wurde, ist der älteste bekannte krankheitsverursachende Pilz. Potter schrieb nicht nur die Peter Rabbit-Bücher, sondern war auch eine begeisterte Mykologin, die Pilze studierte und detailliert darstellte.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com