Eine Art von körperlicher Aktivität schützt das Gehirn mehr als andere, so eine Studie

In einer neuen Studie wurde versucht, diese Frage zu beantworten, indem Aktivitätsmonitore an die Oberschenkel von fast 4 500 Personen im Vereinigten Königreich geschnallt und ihre Bewegungen sieben Tage lang rund um die Uhr aufgezeichnet wurden. Anschließend untersuchten die Forscher, wie sich das Verhalten der Teilnehmer auf ihr Kurzzeitgedächtnis, ihre Problemlösungs- und Verarbeitungsfähigkeiten auswirkte.

Hier die gute Nachricht: Menschen, die "selbst kleine Zeitspannen mit kräftigeren Aktivitäten verbrachten - nur 6 bis 9 Minuten - hatten im Vergleich zu sitzenden, schlafenden oder sanften Aktivitäten höhere kognitive Werte", so Studienautor John Mitchell, Doktorand des Medical Research Council am Institute of Sport, Exercise and Health des University College London, in einer E-Mail.

Mäßige körperliche Aktivität wird in der Regel als zügiges Gehen, Radfahren oder Treppenlaufen definiert. Kräftige Bewegung, wie Tanzen, Joggen, Laufen, Schwimmen oder Radfahren auf einen Hügel, erhöht die Herzfrequenz und die Atmung.

Die Studie, die am Montag im Journal of Epidemiology & Community Health veröffentlicht wurde, ergab, dass knapp 10 Minuten mäßige bis starke körperliche Betätigung pro Tag das Arbeitsgedächtnis der Studienteilnehmer verbessert, sich aber am stärksten auf exekutive Prozesse wie Planung und Organisation auswirkt.

Kräftige körperliche Betätigung soll die Herzfrequenz und die Atmung erhöhen.

Die kognitiven Verbesserungen waren bescheiden, aber mit zunehmender Zeit, die man mit dem energiereichen Training verbrachte, wuchsen die Vorteile, so Mitchell.

"Da wir die kognitiven Fähigkeiten der Teilnehmer nicht über viele Jahre hinweg beobachten, könnte es einfach daran liegen, dass diejenigen, die sich mehr bewegen, im Durchschnitt eine bessere kognitive Leistungsfähigkeit haben", sagte er. "Es könnte aber auch bedeuten, dass selbst minimale Veränderungen in unserem täglichen Leben Auswirkungen auf unsere kognitiven Fähigkeiten haben können."

Steven Malin, außerordentlicher Professor in der Abteilung für Kinesiologie und Gesundheit an der Rutgers University in New Jersey, erklärte gegenüber CNN, dass die Studie neue Erkenntnisse darüber liefert, wie Aktivität mit sitzendem Verhalten und Schlaf interagiert.

"Das Verständnis der Wechselwirkung zwischen Schlaf und verschiedenen körperlichen Aktivitäten wird oft nicht untersucht", sagte Malin, der nicht an der neuen Studie beteiligt war.

Auch wenn die Studie einige Einschränkungen aufwies, wie z. B. das fehlende Wissen über den Gesundheitszustand der Teilnehmer, so zeigen die Ergebnisse doch, dass "die Ansammlung von Bewegungsmustern über einen Tag, eine Woche oder einen Monat genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger ist, als nur eine einzige Trainingseinheit im Freien", so Malin.

Verschlechterung der kognitiven Fähigkeiten

Es gibt aber auch schlechte Nachrichten: Wenn man mehr Zeit mit Schlafen, Sitzen oder nur leichter Bewegung verbringt, hat das negative Auswirkungen auf das Gehirn. Die Studie ergab, dass sich die kognitiven Fähigkeiten um 1 bis 2 % verschlechterten, wenn eine entsprechende Portion mäßiger bis starker körperlicher Aktivität durch acht Minuten sitzende Tätigkeit, sechs Minuten mit geringer Intensität oder sieben Minuten Schlaf ersetzt wurde.

"In den meisten Fällen haben wir gezeigt, dass schon 7 bis 10 Minuten weniger MVPA (moderate bis intensive körperliche Aktivität) schädlich waren", so Mitchell.

Aufgrund der Beobachtungsmethoden der Studie sei diese Veränderung nur eine Assoziation und nicht Ursache und Wirkung, betonte Mitchell.

Darüber hinaus dürfen die Ergebnisse der Studie zum Schlaf nicht für bare Münze genommen werden, sagte er. Eine gute Schlafqualität ist für das Gehirn von entscheidender Bedeutung, damit es zu Höchstleistungen fähig ist.

"Die Beweise für die Bedeutung des Schlafs für die kognitive Leistungsfähigkeit sind überzeugend", sagte Mitchell, "aber es gibt zwei wichtige Vorbehalte. Erstens kann zu viel Schlaf mit einer schlechteren kognitiven Leistung in Verbindung gebracht werden.

"Zweitens ist die Schlafqualität möglicherweise noch wichtiger als die Schlafdauer. Unsere Beschleunigungsmesser können zwar abschätzen, wie lange die Menschen geschlafen haben, aber sie können uns nicht sagen, wie gut sie geschlafen haben".

Weitere Studien müssen durchgeführt werden, um diese Ergebnisse zu überprüfen und die Rolle der einzelnen Arten von Aktivitäten zu verstehen. Mitchell sagte jedoch, die Studie zeige, "dass selbst sehr geringe Unterschiede in der täglichen Bewegung - weniger als 10 Minuten - mit sehr realen Veränderungen in unserer kognitiven Gesundheit verbunden sind".

