Eine andere Explosionsvorrichtung, die mit der Hisbollah verbunden ist, explodiert im Libanon, verursacht mehr als 100 Verletzte

In Libanon geht es erneut mit einem Knall los: Kommunikationsgeräte von Hezbollah-Mitgliedern sind explodiert. Augenzeugen berichten, dass es sich dabei um tragbare Funkgeräte handelt. Ein Zeuge erzählte, dass die Explosion in der Nähe einer von Hezbollah geleiteten Beerdigung stattfand.

Lebanonesische Behörden sprechen von einem weiteren wahrscheinlich israelisch initiierten Vorfall, da es in weiten Teilen des Landes Explosionen gab, hauptsächlich in Beirut. Es wird vermutet, dass tragbare Funkgeräte von Hezbollah-Mitgliedern bei diesen Explosionen zerstört wurden, wie Insiderberichte behaupten. Hezbollah teilte ebenfalls mit, dass bestimmte "drahtlose Geräte", wie tragbare Funkgeräte, detoniert wurden.

Laut dem Gesundheitsministerium wurden mehr als 100 Menschen verletzt und mindestens eine Person kam ums Leben.

Augenzeugenberichte aus dem südlichen Vorort von Beirut und der Provinz Tyre berichten von ähnlichen Geräuschen wie am Vortag. Es wurde berichtet, dass Rettungswagen an diese Orte geschickt wurden.

Ein Zeuge sprach mit Reuters über das Ereignis und teilte mit, dass tragbare Funkgeräte, im Gegensatz zu den Pager-Geräten am Dienstag, für die Unruhen verantwortlich waren. Mindestens eine Explosion ereignete sich in der Nähe einer von Hezbollah organisierten Beerdigung.

Am Vortag explodierten zahlreiche Pager-Geräte gleichzeitig in ganz Libanon und verletzten über 2.800 Menschen und töteten über zwölf. Viele der Verletzten werden als Hezbollah-Kämpfer vermutet, die gegen Israel in Libanon kämpfen. Daher wird spekuliert, dass Israel für den Angriff verantwortlich ist.

Die anderen Informationen, die der Zeuge Reuters zur Verfügung stellte, besagen, dass tragbare Funkgeräte, nicht Pager-Geräte wie am Dienstag, für die Unruhen verantwortlich waren. Außerdem ereignete sich eine Explosion in der Nähe einer von Hezbollah geleiteten Beerdigung, wie in den Berichten erwähnt.

Lesen Sie auch: