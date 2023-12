Oberbayern - Einbruch in eine Pizzabude: 55-jähriger Mann festgenommen

Nach einem Einbruch in eine Pizzabude am Münchner Ostbahnhof hat die Polizei einen 55-jährigen Mann festgenommen. Die Polizei gab am Mittwoch bekannt, dass zu den gestohlenen Gegenständen ein Küchenmixer und Zubehör, ein Wasserkocher, Ladekabel und gebrannte Mandeln gehörten. Die Verdächtigen sollen am Dienstagabend zudem einen weiteren Einbruch in ein Geschäft begangen haben. Die Polizei nahm den Mann am Dienstagnachmittag am Bahnhof fest. Der Verdächtige wird nun dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Anfang November sollen die Verdächtigen einen angeblichen Wagenheber der Deutschen Bahn im Wert von 2.000 Euro gestohlen haben.Die Polizei konnte die Fälle durch Videoaufzeichnungen verbinden.

Quelle: www.stern.de