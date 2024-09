Einblicke aus der angeblichen Verschwörung gegen Sean "Puffy" Combs

Seit Jahren soll Sean Combs, besser bekannt als 'Puff Daddy,' 'P. Diddy,' 'Diddy,' 'PD' oder 'Love,' wie in der Anklage genannt, Frauen und seine Umgebung missbraucht, eingeschüchtert und manipuliert haben, um seine sexuellen Gelüste zu befriedigen, seinen Ruf zu stärken und seine Handlungen zu verschleiern. Combs nutzte die Ressourcen, das Personal und den Einfluss seines umfangreichen Geschäftsimperiums, das er leitete und kontrollierte, um eine kriminelle Organisation aufzubauen. Diese Organisation, wie in der Anklage erwähnt, war in verschiedene illegale Aktivitäten wie Menschenhandel, Zwangsarbeit, Entführung, Brandstiftung, Bestechung und Justizbehinderung verwickelt.

Die Staatsanwaltschaft des südlichen Distrikts New York hat Anklage gegen Combs wegen drei Straftaten erhoben, darunter Racketeering-Verschwörung, Menschenhandel und Beihilfe zur Prostitution. Laut Combs' Anwalt, Marc Agnifilo, beabsichtigt Combs, nicht schuldig zu plädieren.

Die Anklage stützt die Vorwürfe, dass Combs eine "kriminelle Organisation" leitete, zusammen mit anderen Verbündeten und Mitarbeitern. Es erwähnt auch spezifische Fälle von Fehlverhalten und gibt Details über die Durchsuchungen von Combs' Wohnsitzen im März preis.

Hier sind einige bemerkenswerte Punkte aus der Anklage:

Combs wegen Führung einer "kriminellen Organisation" angeklagt

Die Hauptanklage in der Anklage ist die Racketeering-Verschwörung, ein Bundesverbrechen, das häufig gegen organisierte kriminelle Organisationen wie die Mafia angewendet wird.

Im Fall von Combs bestand das 'Combs-Imperium' aus Combs selbst, seinem Musiklabel Bad Boy Entertainment sowie Mitarbeitern, Angestellten und Verbündeten, darunter Sicherheitspersonal, Hausangestellte, persönliche Assistenten und hochrangige Vorgesetzte, wie die Anklage besagt.

Die Mitglieder und Verbündeten des 'Combs-Imperiums' sollen sich angeblich in verschiedenen illegalen Aktivitäten wie Menschenhandel, Zwangsarbeit, Transport für Prostitution, Überredung und Anwerbung für Prostitution, Drogenverbrechen, Entführung, Brandstiftung, Bestechung und Justizbehinderung betätigt haben, um nur einige zu nennen.

Die Anklage listet acht primäre Ziele des 'Combs-Imperiums' auf, die neben legitimen Unternehmen die Erhaltung von Combs' Macht durch Gewalt, Drohungen und Missbrauch, die Befriedigung seiner persönlichen sexuellen Gelüste durch die Ausbeutung von Frauen und den Einsatz von Sexarbeiterinnen, die Ermöglichung von sexuellen Übergriffen und Menschenhandel sowie die Abschirmung des Imperiums vor der Strafverfolgung durch Manipulation, Bestechung und Einschüchterung umfassen.

Anklage enthält Video von 2016, das Combs bei der Misshandlung einer Frau zeigt

Die Anklage wirft Combs eine Vorgeschichte von Missbrauch vor und bezieht sich speziell auf ein exklusives CNN-Überwachungsvideo, das ihn zeigt, wie er seine Freundin, Casandra Ventura, eine Musikerin, besser bekannt als Cassie, im März 2016 brutal in einem Los Angeles Hotel misshandelt.

Combs soll ein persistentes und häufiges Muster von Missbrauch gegenüber Frauen und anderen gezeigt haben, wie die Anklage besagt, das sich gelegentlich durch verbale, emotionale, körperliche und sexuelle Mittel zeigte.

Der körperliche Missbrauch soll besonders häufig aufgetreten sein und war öffentlich bekannt, wobei er "mehrere Male" seit etwa 2009 stattfand, wie die Anklage besagt, und über mehrere Jahre fortgesetzt wurde.

Die Anklage hebt einen solchen Fall in einem Los Angeles Hotel im oder um den März 2016 hervor, der auf dem Video zu sehen ist und Combs zeigt, wie er eine Frau tritt, schleift und eine Vase nach ihr wirft. Als Hotelpersonal eingriff, soll Combs versucht haben, sie für ihr Schweigen zu bestechen, wie die Anklage besagt.

Die Details bestätigen die Berichterstattung von CNN aus Mai über das Video, das Combs bei der Misshandlung und Trittung von Ventura zeigt, obwohl Ventura nicht in der Anklage genannt wird.

Im November 2023 reagierte Ventura mit einer Klage gegen Combs, in der sie ihn der sexuellen Nötigung und jahrelangen Misshandlungen beschuldigte. Combs' Rechtsvertretung bestritt die Vorwürfe und bezeichnete sie als "beleidigend und skandalös". Die Klage wurde am nächsten Tag nach ihrer Einreichung beigelegt.

Das explosive Überwachungsmaterial widerlegte Combs' frühere Beteuerungen der Unschuld, und daraufhin stellte er ein Instagram-Video hoch, in dem er Bedauern ausdrückte.

"Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Verhalten in diesem Video," sagte er.

Polizei beschlagnahmte Waffen, Drogen und 'Freak Off'-Material bei Durchsuchung von Combs' Häusern

Bei Durchsuchungen von Combs' Wohnsitzen in Miami und Los Angeles im März beschlagnahmten Beamte der Strafverfolgungsbehörden Feuerwaffen, Munition, Drogen und einen großen Vorrat an Babypflegeöl und Gleitmittel, wie die Anklage besagt.

Die Anklage wirft Combs vor, 'Freak Off'-Veranstaltungen organisiert zu haben, die ausgedehnte sexuelle Eskapaden mit Drogen und der Überredung von Opfern zu längeren sexuellen Handlungen mit männlichen Sexarbeitern beinhalteten.

Die Polizei beschlagnahmte "Freak Off"-Material wie Drogen und über tausend Flaschen Babypflegeöl und Gleitmittel aus seinen Wohnsitzen, wie die Anklage besagt.

Außerdem wirft die Anklage Combs' Verbündeten vor, Feuerwaffen zu tragen, und behauptet, dass Combs Feuerwaffen benutzte, um andere einzuschüchtern und zu bedrohen. Beamte fanden während der Durchsuchungen von Combs' Häusern Feuerwaffen und Munition, darunter drei AR-15-Gewehre mit manipulierten Seriennummern und ein großes Trommelmagazin, wie die Anklage besagt.

Die US-Behörden arbeiten eng mit dem Opfer zusammen, um ihre Sicherheit und Gerechtigkeit zu gewährleisten, da sie die Vorwürfe gegen Combs untersuchen. Trotz Combs' Instagram-Video mit Bedauern erinnert die Anklage scharf an seine angeblichen Handlungen und die Schwere der gegen ihn erhobenen Vorwürfe.

