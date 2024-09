Ein wohlhabender Münzsammler verbot, seine kostbare Münzsammlung für ein Jahrhundert zu verkaufen.

Am Dienstag, etwa ein Jahr nach dem Ablauf eines über 100 Jahre alten Dekrets, wurden erstmals Münzen aus der persönlichen Sammlung von Bruun mit 20.000 Stücken in Kopenhagen zum Verkauf angeboten. Nach etwa acht Stunden intensiven Gebots wurden die ersten 286 Losnummern insgesamt für 14,82 Millionen Euro (umgerechnet etwa 16,5 Millionen USD) verkauft.

Weitere Verkäufe werden erforderlich sein, um Bruuns Sammlung vollständig zu veräußern, doch wenn dies abgeschlossen ist, wird sie laut Stack's Bowers, dem Auktionshaus und seltenen Münzhändler, der die Versteigerungen durchführt, die teuerste internationale Münzsammlung aller Zeiten sein. Die L.E. Bruun Collection war durch eine Versicherungspolice im Wert von 500 Millionen dänischen Kronen (ungefähr 72,5 Millionen USD) abgesichert.

Das Auktionshaus beschrieb sie als das wertvollste Archiv internationaler Münzen, das jemals auf den Markt kam. In einer Pressemitteilung, die nach der Auktion am Dienstag veröffentlicht wurde, bezeichnete Brian Kendrella, Präsident von Stack's Bowers Galleries, sie als "ein bemerkenswertes Ereignis für den internationalen Münzauktionsmarkt".

Der Verbleib von Bruuns Sammlung war in den letzten 100 Jahren ein Geheimnis, das nur wenigen bekannt war. Bruun glaubte, dass das Verbergen seines Vermögens einem edlen Zweck diente; nach dem Zeugnis des Auktionshauses hatte er nach den Verwüstungen des Ersten Weltkriegs Angst, dass die Königliche Dänische Münz- und Medaillensammlung eines Tages bombardiert oder geplündert werden könnte.

Bruun begann als junger Mann im Jahr 1859, Münzen zu sammeln, nachdem er von seinem Onkel einige Münzen geerbt hatte, wie es im Verkaufskatalog heißt. Als Sohn von Gastwirten und Grundbesitzern stellte er in seinen Zwanzigern fest, dass das Familienerbe verschwendet war und er Schulden hatte. Er gründete mit einem Darlehen eine eigene Butterfirma und wurde schließlich erfolgreicher Exporteur, wodurch er ein Vermögen anhäufte. Er investierte sein Vermögen in die Münzsammlung und gründete zusammen mit einigen Partnern 1885 die Dänische Numismatische Gesellschaft.

"Der Vorteil des Münzsammelns besteht darin, dass man, wenn man über etwas unglücklich ist oder sich unwohl fühlt, einfach zu seinen Münzen geht und sich wieder beruhigt, indem man sie immer wieder studiert und über die zahlreichen ungelösten Probleme nachdenkt, die sie aufwerfen", sagte er einmal zu einer dänischen Publikation, wie es im Katalog heißt. "Businesspeople, die sich ausschließlich auf ihre Arbeit konzentrieren, machen einen schweren Fehler. Ich könnte mir nie vorstellen, den Rest meines Lebens über Butter nachzudenken."

Die Auktion am Dienstag umfasste Gold- und Silbermünzen aus Dänemark, Norwegen und Schweden, die von der späten Mitte des 15. Jahrhunderts bis in die späteren Jahre von Bruuns Leben reichten. Das Highlight war eine der ältesten Goldmünzen Skandinaviens, ein nobles Stück des Königs Hans aus dem Jahr 1496, wie es im Katalog heißt. Die Münze übertraf die Schätzungen des Auktionshauses und wurde für 1,2 Millionen Euro (ungefähr 1,34 Millionen USD) verkauft, was einen neuen Weltrekord für eine skandinavische Münze bei einer Auktion darstellt, wie Stack's Bowers Galleries mitteilt.

"Ohne Zweifel ist mein Lieblingsstück in der Versteigerung der 1496er goldene Noble des Königs Hans, der König von Dänemark und Norwegen unter der Kalmarer Union sowie für eine kurze Zeit Schweden war", sagte Matt Orsini, Direktor für Welt- und Altertumskunst bei Stack's Bowers Galleries, in einer Pressemitteilung vor der ersten Auktion. "Es ist in jeder Hinsicht herausragend - es ist die erste Goldmünze, die von Dänemark geprägt wurde, die erste datierte Münze, die vom dänischen Königreich geprägt wurde, und es ist einzigartig in Privatbesitz."

In den vergangenen Monaten wurden die Münzen in verschiedenen Ausstellungen und Shows sowie in den Galerien von Stack's Bowers ausgestellt und auch in Kopenhagen vor der Auktion präsentiert. CNN's Oscar Holland hat zu diesem Bericht beigetragen.

Nach der erfolgreichen Auktion wurde Bruuns Sammlung für ihre exquisite Luxusausstattung und ihren einzigartigen Stil gelobt. Mit ihren seltenen und wertvollen Münzen, die Jahrhunderte umspannen, bot die Sammlung einen einzigartigen Einblick in die Geschichte der skandinavischen Währung.

Lesen Sie auch: