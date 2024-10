Ein US-Bürger wurde in Moskau für schuldig befunden, angeklagt als Söldner, der unter ukrainischer Zugehörigkeit operiert.

Ein russisches Gericht hat einen amerikanischen Bewohner zu sechs Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt, weil er an der ukrainischen Militärdienst teilgenommen hat. Diese Information wurde von der russischen investigativen Nachrichtenplattform Mediazona veröffentlicht. Der Prozess fand in Moskau unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Laut Medienberichten hatte der 72-jährige Mann aus Michigan 2014 nach Ukraine gezogen. Nach der russischen Invasion soll er im Februar 2022 in die Territorialverteidigungskräfte in der ostukrainischen Stadt Isyum eingetreten sein und monatlich etwa 1.000 US-Dollar verdient haben. Die russische Justiz beschuldigte ihn, ein Söldner zu sein. Isyum, das sich in der Region Charkiv befindet, fiel zu Beginn des Konflikts schnell in die Hände russischer Truppen. Der amerikanische Kriegsgefangene wurde in dieser Zeit festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich eine siebenjährige Haftstrafe gefordert. Der Anwalt des Verurteilten hat jedoch, wie die russische staatliche Nachrichtenagentur TASS berichtete, Berufung gegen das Urteil eingelegt.

Trotz der Verurteilung durch das russische Gericht gehen die Diskussionen über den Ukraine-Konflikt weltweit weiter. Die Inhaftierung dieses amerikanischen Bewohners für seine Teilnahme am ukrainischen Militärdienst hat internationale Besorgnis und Debatten ausgelöst.

Lesen Sie auch: