- Ein teuflischer Engel in menschlicher Gestalt, der berühmte Film-Ikon Alain Delon, ist gestorben.

Mütze tief ins Gesicht gezogen, Kragen hochgeschlagen, und ein steifer Gesichtsausdruck – so präsentierte sich Alain Delon als "Der Eiskalte Engel" in Jean-Pierre Melvilles Film der Welt. Der Schauspieler wurde zur Legende und glänzte in über 80 Filmen als Killer. Nun ist er im Alter von 88 Jahren verstorben.

Laut der Aussage seiner drei Kinder an die französische Nachrichtenagentur AFP verstarb Delon friedlich in seinem Zuhause in Douchy, gelegen in der Region Centre-Val de Loire, umgeben von seiner Familie. "Alain Fabien, Anouchka, Anthony und Loubo sind tief betrübt, die Nachricht vom Tod ihres Vaters zu teilen", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung.

Rollen, die Filmgeschichte geprägt haben

Delon hinterlässt eine Legende cinematischer Meisterwerke. "Die Wages of Fear", "Only the Sun Was Witness", "Borsalino" oder "The Panther" - Delons Karriere war geprägt von Rollen als schlauer Ganove und skrupelloser Leinwandkiller.

Schon 1957, in seinem Debütfilm "Rififi", übernahm er die Rolle eines Killers. Dass der Herzensbrecher auch andere Rollen spielen konnte, zeigte er 1984 in Volker Schlöndorffs "A Love in Swann", in dem er einen homosexuellen Baron spielte.

In "Our Story", einer tragischen Liebesgeschichte, überraschte er als Verlierer und gewann sogar den renommierten César, Frankreichs Filmpreis, im Jahr 1985. Doch das Publikum mochte den sanften Delon nicht. "Sobald ich leidende oder schwache Menschen spielte, wandten sich die Zuschauer von mir ab." Sie bevorzugten "den Engel, der sich als Teufel verkleidet", wie Delon es ausdrückte.

Ein Leben voller Dramen

Und so bevorzugte Delon es, den charmanten, doch einsamen Killer zu spielen. Eine Rolle, die er nicht mit Drehbuchtexten ausfüllte. Der Ganove, erklärte er im Dokumentarfilm "Alain Delon, un inconnu" von Philippe Kohly, lag ihm im Blut. Wenn er kein Schauspieler geworden wäre, hätte er lieber ein Gangster sein wollen, wie er dem "Spiegel" sagte.

Delons Lebensgeschichte liest sich wie ein sociales Drama: Erst die Scheidung seiner Eltern, dann die Unterbringung in einer Pflegefamilie, mehrfacher Schulverweis, Lehre als Metzger und im Alter von 17 Jahren die Freiwilligenmeldung für den Indochinakrieg. Nach seiner Rückkehr lebte er von zweifelhaften Quellen. Sogar Gerüchte über Verbindungen zur Mafia in Paris und Marseille umgaben ihn.

Verbindung zu einer Mordermittlung

Alain Delon wurde am 8. November 1935 in Sceaux bei Paris geboren. Später erwähnte er seine Kindheit: "Wie viele wissen, dass ich meine Kindheit im Gefängnishof von Fresnes verbrachte? Zumindest spielte ich dort mit anderen Kindern von Wärtern." Delons Pflegevater war ein Wärter.

Selbst als gefeierter Filmstar gab es Verbindungen zwischen Delons Rollen und der Realität. 1968 wurde sein jugoslawischer Bodyguard und Freund Stevan Markovic auf einer Müllhalde tot aufgefunden. Markovic war nicht nur Delons Bodyguard, sondern auch angeblich der Geliebte seiner damaligen Ehefrau und Schauspielerin Nathalie Delon, alias Francine Canovas. Die Regenbogenpresse verband Delons Namen mit dem Fall. 1975 wurde die Markovic-Ermittlung - ohne Ergebnis - eingestellt.

Mehrere Romanzen und Affären

Alain Delon machte auch mit seinen Romanzen mit Frauen Schlagzeilen. Mit Romy Schneider bildete er eines der glamourösesten Paare der 1960er-Jahre. Sie wurden verlobt, doch ihre Liebesgeschichte endete tragisch, wie in "Christine", ihrem ersten gemeinsamen Film 1958.

Fünf Jahre später trennte sich Delon von Schneider. 1963 versuchte Schneider, sich das Leben zu nehmen. Innerhalb eines Jahres heiratete Delon die Schauspielerin Francine Canovas, die einzige Frau, die er je heiratete. Sie bekamen einen Sohn namens Anthony.

Unter seinen berühmten "Augenblicksküssen" oder "Liebe auf den ersten Blick" war das Modell Rosalie van Breemen. Delon traf die etwa 30 Jahre jüngere niederländische Frau 1987. Ihre Beziehung hielt etwa 15 Jahre und resultierte in zwei Kindern, Anouchka und Alain-Fabien.

Delon hatte auch eine kurze Affäre mit der deutschen Sängerin Nico, die 1988 starb. Sie bestand bis zu ihrem Tod darauf, dass Delon der Vater ihres Sohnes Christian Aaron "Ari" Paffgen sei, eine Behauptung, die Delon sein entire Karriere abstreitete.

Frauen spielten eine wichtige Rolle in Delons persönlichem Leben und Karriere. Er sagte einmal in einem Interview mit der französischen Zeitung "Le Monde", dass Frauen der Grund waren, warum er Schauspieler wurde, ihn machte und ihm alles gab.

Als Delon und Schneider in "Christine" 1958 auftraten, war er 23 und sie drei Jahre jünger. Sie war bereits ein Star, während er gerade seine Karriere begann. Laut Thilo Wydras 2020 Dualbiografie "Eine Liebe in Paris. Romy & Alain" wählte Schneider Delon für die Rolle in dem Melodram aus.

Der Schauspieler und Delon-Freund Jean-Claude Brialy, zitiert im Buch, sagte, Schneider sei Fotos mehrerer junger Schauspieler gezeigt worden und sie habe Delon ausgewählt. "Ich hatte nichts zu bieten als mein Äußeres und meine Unerfahrenheit. Als ich hörte, dass sie mich wollten, war ich sprachlos", sagte Delon in einem Interview mit der französischen Tageszeitung "Le Figaro".

Alains Karriere wurde stark von Micheline Cordou geprägt. Sie war die Ehefrau von Yves Allegret, dem Regisseur von Delons erstem Film "Beg for the Killers to Be Let." Die Schauspielerin Brigitte Auber stellte den charmanten jungen Mann vor.

Delons gutes Aussehen verzauberte nicht nur Frauen, sondern auch Männer, darunter den 30 Jahre älteren Regisseur Luchino Visconti. Das Duo arbeitete an Meisterwerken wie "The Leopard" und "Rocco and His Brothers" zusammen. Visconti suchte nach einem Schauspieler, der sowohl Sanftheit als auch Brutalität verkörpern konnte, wie er es in seinem Dokumentarfilm sagte. In der Arbeiterdrama vertrat Delon einen jungen Italiener, der alles tat, um seine Familie vor dem Ruin zu bewahren.

In den frühen 2000er Jahren trennte sich Delon von Rosalie van Breemen und lebte größtenteils allein. In letzter Zeit wurden seine Schauspielrollen rar, und er machte Schlagzeilen als Filmproduzent, Zuchtpferdezüchter, Rennpferdebesitzer und Unterstützer der rechtsextremen Front National (FN). Er bezeichnete den Gründer der Partei, Jean-Marie Le Pen, sogar als Freund.

Delon erlitt 2019 einen Schlaganfall, von dem er sich nie vollständig erholte. 2022 verkündete er seine Überlegungen zur assistierten Suizid in der Schweiz, wo er längere Zeit gelebt hatte. Er sagte gegenüber TV5, dass man das Recht habe, in Frieden zu gehen, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht habe. Doch ihm wurde diese Freiheit nicht gewährt. Über längere Zeit hinweg konkurrierten seine drei Kinder, Anthony, Anouchka und Alain-Fabien, um seine Pflege.

Delon pflegte sein Mythos sein ganzes Leben lang. "Mein Leben ist wie ein Eisberg. Die Öffentlichkeit kennt nur die Spitze", sagte er einmal. Seine wahre Identität bleibt der Öffentlichkeit verborgen.

In seinen frühen Schauspieljahren spielte Alain Delon in dem Melodram "Christine" neben Romy Schneider, die ihn trotz seiner mangelnden Erfahrung für die Rolle auswählte. Paris, das eine wichtige Rolle in Delons Leben spielte, wurde angeblich mit ihm in Verbindung gebracht, als er in jungen Jahren mit der Mafia in Verbindung stand.

