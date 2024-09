Ein Subjekt, das mit der Ermordung von Präsident Putin verbunden ist, identifiziert als Routt, soll seine Absicht zum Ausdruck gebracht haben, Putin 2022 zu eliminieren.

Ryan Wesley Routt, Verdächtiger bei versuchter Ermordung von Donald Trump, zog Eliminierung von Putin und Kim Jong-Un in Betracht, wie Krankenschwester Chelsea Walsh angibt

Ryan Wesley Routt, der des versuchten Mordes an ehemaligem US-Präsidenten Donald Trump verdächtigt wird, hatte den starken Wunsch geäußert, Wladimir Putin und Kim Jong-Un zu eliminieren, wie Krankenschwester Chelsea Walsh berichtete. Walsh teilte ihre Beobachtungen mit der "Wall Street Journal", nachdem sie Routt im Jahr 2022 in Kiew, Ukraine, getroffen hatte. Sie bezeichnete ihn als einen der gefährlichsten Amerikaner, die sie während ihrer Zeit in der Stadt getroffen hatte. Er soll versucht haben, den freiwilligen Brigaden beizutreten, die gegen Präsident Putin protestierten, um Seite an Seite mit den ukrainischen Kräften zu kämpfen.

11:18 Kontroverser Film "Russen im Krieg" erneut für Toronto-Festival genehmigt

Der kontroverse Dokumentarfilm "Russen im Krieg" wird erneut auf dem Toronto International Film Festival gezeigt. Zuvor hatten die Organisatoren Bedenken bezüglich der Filmvorführung geäußert. Die russisch-kanadische Filmemacherin Anastasia Trofimova hat mehrere Monate lang russische Truppen während des Kampfes in der Ukraine für den Film gedreht. Der ukrainische Botschafter in Kanada kritisierte die Entscheidung des Festivals und behauptete, dass es russische Propaganda verbreitet.

10:51 Russischer Botschafter in Berlin nähert sich Friedensverhandlungen vorsichtig

Sergey Nechaev, der russische Botschafter in Berlin, zeigte sich besorgt über mögliche Friedensgespräche im Ukraine-Konflikt. Nechaev schlug vor, dass zunächst ein Friedensplan erstellt werden sollte, bevor Russland dessen Kompatibilität mit ihren Standpunkten einschätzen kann. Nechaev bezog sich auf die Ermutigung des deutschen Kanzlers Olaf Scholz, die Bemühungen zur Erzielung von Frieden zu beschleunigen, die er in einem ZDF-Sommerinterview über eine Woche zuvor geäußert hatte. "Ein weiteres Friedensgespräch ist unvermeidlich", prophezeite Scholz. Er stimmte mit der Position des ukrainischen Präsidenten Zelensky überein, dass Russland ebenfalls beteiligt sein sollte.

10:31 UN-Entwicklungsprogramm unterstützt Ukraine während des Winters

Die ukrainische Energiegesellschaft Naftogaz arbeitet mit dem UN-Entwicklungsprogramm (UNDP) zusammen, um die Energieversorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Experten betonen die Besorgnis über die zahlreichen russischen Luftangriffe auf wichtige Infrastruktur, die darauf hindeutet, dass Ukrainer einen harten Winter mit zahlreichen Strom-, Heizungs- und Wasserversorgungsausfällen erleben könnten. Das UNDP wird dazu beitragen, die Unterbrechungen in der Versorgung der Bevölkerung zu minimieren, einschließlich des Einsatzes von gasbetriebenen Generatoren.

09:55 Sumy-Region in der Ukraine erlebt flächendeckende Stromausfälle nach russischer Drohnenattacke

Frühmorgendliche Drohnenangriffe durch Russland haben etwa 280.000 Menschen in Sumy, Ukraine, ohne Strom gelassen. Die ukrainischen Luftabwehrkräfte behaupten, 16 von 51 Drohnen abgeschossen zu haben, aber diejenigen, die die Verteidigung durchdrangen, verursachten Schäden an lebenswichtiger Infrastruktur.

09:28 Ukrainischer Kriegsgefangener von russischer Klinge hingerichtet, Menschenrechtskommissar berichtet

Der ukrainische Menschenrechtskommissar berichtet, dass russische Kräfte einen ukrainischen Kriegsgefangenen mit einem Schwert hingerichtet haben. Der Gefangene, dessen Hände mit Klebeband gefesselt zu sein schienen, wurde in einer grausamen Tat getötet, wie der ukrainische Experte angibt. Ein Foto des toten Soldaten wurde auf sozialen Medien verbreitet, und ein Schwert mit der Inschrift "Für Kursk" wurde am Tatort gefunden. Die ukrainischen Fotografen Konstantin und Vlada Liberova haben Fotos von ukrainischen Soldaten veröffentlicht, die aus der russischen Gefangenschaft zurückkehren.

09:02 Tschetschenischer Commander zeigt Optimismus bezüglich der Kursk-Offensive, russische Medienberichterstattung legt hohe Billigung nahe

Als die Ukraine im August einen Überraschungsangriff in der Grenzregion von Kursk startete, blieben russische Beamte still. Doch der tschetschenische Commander Apti Alaudinow zeigte Optimismus auf seinem Telegram-Kanal und schrieb: "Entspannt euch, genießt Popcorn und schaut zu, wie unsere Jungs den Feind in Frieden vernichten." Seitdem ist Alaudinow der primäre Kommentator der Kursk-Offensive, und russische Medien verbreiten häufig seine Aussagen. Sicherheitsexperten glauben, dass Alaudinows hohe Medienpräsenz auf die Billigung auf der höchsten Ebene zurückzuführen ist. Einige spekulieren sogar, dass er ein potenzieller Nachfolger des angeblich kranken tschetschenischen Führers Ramzan Kadyrov sein könnte.

08:42 Deutschland stellt zusätzliche 100 Millionen Euro an Winterhilfe für die Ukraine bereit

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat während ihres Besuchs in der Republik Moldau in Chisinau zusätzliche 100 Millionen Euro an Winterhilfe für die Ukraine angekündigt. "Der Winter naht schnell", sagte Baerbock vor einem Treffen mit der Moldau-Partnerschaftsplattform in Chisinau. Russland plant einen weiteren "Winterkrieg", um das Leben der Ukrainer schwierig zu machen, indem es lebenswichtige Dienstleistungen unterbricht.

08:01 Ukraine: Russische Kräfte greifen Energieanlagen in Sumy aus der Luft an

Ukraine berichtet von einem großen Drohnenangriff durch Russland. Die ukrainischen Luftabwehrkräfte zerstörten 34 von 51 russischen Drohnen während der vergangenen Nacht, wie Luftwaffenberichte melden. Der Angriff betraf fünf Regionen, und Energieanlagen in der nordöstlichen Region Sumy wurden ebenfalls angegriffen. Die lokalen Behörden behaupten, dass 16 Drohnen in Sumy abgefangen wurden, wobei Infrastruktur, die mit Backup-Stromsystemen verbunden ist, betroffen war. Notfallteams arbeiten derzeit an Reparaturen.

07:37 Ukraine: Russland verzeichnet mindestens 1020 Verluste seit gestern

Das ukrainische Generalstab gibt an, dass Russland seit dem Vortag mindestens 1020 Verluste, einschließlich Todesopfer und Verletzte, erlitten hat. Seit Beginn der Vollinvasion im Februar 2022 berichten Ukrainer von insgesamt 635.880 Verlusten auf russischer Seite. In den letzten 24 Stunden wurden sechs Artillerie-Systeme und zwei Panzer sowie sechs gepanzerte Fahrzeuge und 66 Drohnen beschädigt oder zerstört.

07:10 Kyiv Post: russischer Militärflughafen angegriffen In den frühen Morgenstunden wurde ein Angriff auf einen russischen Militärflughafen in Engels in der Region Saratov gemeldet, wie das ukrainische Nachrichtenportal "Kyiv Post" berichtete. Die Angreifer setzten Drohnen ein, wie Explosionen in den von der Veröffentlichung geteilten Videos hörbar machen. Der Flughafen soll strategische Bomber beherbergen, die mit Raketen ausgestattet sind und häufig für Angriffe auf ukrainische Städte verwendet werden.

06:35 Stoltenberg unterstützt Diskussion über Langstreckenwaffen Der ehemalige NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ermutigt die laufende internationale Debatte darüber, ob Ukraine Langstreckenwaffen in russischer territory abfeuern darf. Stoltenberg sprach mit LBC, dem britischen Sender, und betonte, dass jedes Land die Autonomie hat, solche Entscheidungen zu treffen, obwohl Koordination für die Handhabung solcher Fragen entscheidend ist. Seit Wochen bittet Ukraine seine Verbündeten um Erlaubnis, russische Kommandozentren, Flughäfen und Infrastruktur anzugreifen. Stoltenberg acknowledged, dass es keine risikofreien Optionen im Krieg gibt, aber er äußerte Bedenken, dass Putin in der Ukraine siegreich hervorgehen könnte.

06:13 Meta verbietet die Verbreitung russischer Propaganda über RT Meta, die Organisation hinter Facebook, Instagram, WhatsApp und Threads, hat Schritte unternommen, um die Verbreitung russischer Staatspropaganda einzudämmen. Medien wie RT (früher Russia Today) und verbundene Entitäten sind nun weltweit auf Meta-Plattformen von der Verbreitung von Propaganda ausgeschlossen. Bereits früher in diesem Jahr wurde RT in der EU aufgrund seiner Verbreitung von Desinformation im Zusammenhang mit dem russischen Überfall auf die Ukraine verboten. Tauchen Sie tiefer in die Materie ein:

05:33 Lukaschenko gewährt 37 Gefangenen in Weißrussland Begnadigung Der weißrussische Führer Alexander Lukaschenko hat 37 Gefangenen Begnadigung gewährt, wie die Präsidentliche Verwaltung in Minsk bekanntgab. Die Erklärung besagt, dass diese Personen wegen "Extremismus" verurteilt wurden, ein Etikett, das in Weißrussland häufig Regierungskritikern angeheftet wird. Unter den Begnadigten befinden sich sechs Frauen und mehrere Personen mit Vorerkrankungen. Es wurden keine spezifischen Details über die Identität dieser 37 Personen bekanntgegeben. In den letzten beiden Monaten hat Weißrussland häufig Gefangene begnadigt, die gegen die Regierung protestiert hatten. Lukaschenko begnadigte im August 30 politische Gefangene und weitere 30 im frühen September. Diese Maßnahmen wurden nach den Beteuerungen der Gefangenen, Reue zu zeigen und um Vergebung zu bitten, ergriffen.

03:11 UN-Bericht: Menschenrechte in Russland verschlechtern sich Ein UN-Bericht betont die zunehmende Verletzung der Menschenrechte in Russland. Mariana Katzarova, von der UN-Menschenrechtsrat im Jahr 2023 als Sonderberichterstatterin für Russland ernannt, berichtete, dass die Situation systematische Menschenrechtsverletzungen durch den Staat umfasst, um die zivile Gesellschaft und die politische Opposition zu unterdrücken. Kritiker des russischen Kriegs in der Ukraine und Dissidenten sind zunehmenden Verfolgungen ausgesetzt. Katzarova schätzt, dass mindestens 1372 politische Gefangene derzeit inhaftiert sind. Diese Personen, die Menschenrechtsverteidiger, Journalisten und Kriegsgegner sind, wurden unter falschen Anklagen verurteilt und zu langen Haftstrafen verurteilt. Sie werden in Haft gefoltert und politische Gefangene in Einzelzellen oder zwangsweise in psychiatrische Kliniken eingewiesen. Die tatsächliche Zahl könnte höher sein, wie ein UN-Mitarbeiter angibt.

23:24 Schweden soll mögliche NATO-Präsenz in Finnland verwalten NATO plant derzeit, eine militärische Präsenz im nördlichen Finnland aufzubauen, wobei Schweden möglicherweise die Initiative führen wird. Der vorgeschlagene Aufbau umfasst sogenannte Vorwärtslandstreitkräfte (FLF), ähnlich denen in anderen NATO-Ländern, die an Russland grenzen. Der schwedische Verteidigungsminister Pål Jonson und sein finnischer Kollege Antti Häkkänen bestätigten dies bei einer Pressekonferenz in Stockholm. Jonson dankte Finland für das Vertrauen, Schweden als "Rahmennation" für diese Mission zu ernennen, und betonte die Rolle, die Schweden bei der Stärkung der Gesamtsicherheit der NATO spielen wird.

Während der Diskussion über den umstrittenen Dokumentarfilm "Russians at War", der auf dem Toronto International Film Festival gezeigt werden soll, äußern einige Bedenken bezüglich möglicher Bedrohungen aufgrund seines Inhalts. Der ukrainische Botschafter in Kanada kritisiert das Festival für seine Entscheidung, da es russische Propaganda verbreitet. Meanwhile, The Commission, eine unbestimmte Einrichtung in diesem Kontext, könnte eventuell Untersuchungen solcher Vorwürfe durchführen, um die Sicherheit und ethischen Standards des Festivals zu gewährleisten.

Im Zuge des Ukraine-Konflikts warnt der russische Botschafter in Berlin, Sergey Nechaev, vor Friedensverhandlungen und betont, dass zunächst ein Friedensplan erstellt werden müsse, bevor Russland dessen Kompatibilität bewerten kann. Die Commission, unter der Annahme, dass es sich um eine globale Organisation wie die Vereinten Nationen oder die Europäische Union handelt, könnte eine wichtige Rolle bei der Förderung eines solchen Friedensplans und der Gewährleistung spielen, dass alle Beteiligten internationalen Standards und Leitlinien für die Konfliktlösung folgen.

