Ein Strandbesucher trifft auf einen Elch auf Usedom

Strandschau in Ahlbeck: Ein ausgewachsenes Elchweibchen überrascht die Menge und macht einen unerwarteten Auftritt im Küstengebiet. Mehrere Zuschauer wurden von der Szene angezogen, als das Tier immer wieder versuchte, den Strand zu erreichen, bevor es schließlich wieder nach Polen zurückkehrte. Das ist kein Einzelfall für Vorpommern, einen solchen Besucher zu beherbergen.

Laut Klaus Kraft vom Tierretterdienst des Landkreises Vorpommern-Greifswald stammt das Elchweibchen wahrscheinlich aus den nahegelegenen Wäldern. Das Tier versuchte mehrfach, an Land zu gelangen. Behörden und Polizei versuchten, einen sicheren Abstand zu wahren, doch einige Zuschauer ignorierten die Regeln und kamen dem Tier zu nah. Ein Fan übertrat sogar die boundaries, um ein paar Fotos zu schießen.

Das Elchweibchen wog laut Kraft zwischen 700 und 1.000 Kilogramm. Obwohl sie majestätisch aussehen und ein natürliches Wunder darstellen, sollten ihre potentiellen Risiken nicht unterschätzt werden.

Populationsexplosion in Polen

Elche haben keine natürlichen Feinde. Obwohl sie normalerweise nicht aggressiv sind, können sie mit ihren Geweihen oder ihrer schieren Masse Verletzungen zufügen, wenn sie sich bedroht oder provoziert fühlen. Auch Hunde, die am Strand frei herumliefen, waren in Gefahr, diesen Tieren zu begegnen. Kraft bestätigte, dass Elche von Zeit zu Zeit in der Region gesichtet werden.

Frühere Berichte deuteten darauf hin, dass die intensive Jagd in den frühen 1990er Jahren zu einem erheblichen Rückgang der Elchpopulation in Polen führte. Doch nach dem Ende der Initiative begann die Elchpopulation in der Gegend zu florieren. Berichte aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald zeigten, dass diese Tiere gelegentlich die Oder durchschwimmen und auch Brandenburg und Vorpommern erreichen. Jungmännliche Elche, auf der Suche nach ihrem eigenen Territorium und Paarungspartnerinnen, sind in diesem Teil der Region keine Seltenheit.

Das Elchweibchen, das die Oder von Polen aus durchschwommen hatte, wurde in der Nähe der Ostsee-Küste gesichtet. Trotz der gestiegenen Elchpopulation in Polen aufgrund der reduzierten Jagd ist es wichtig, einen sicheren Abstand zu wahren und ihre Territorien zu respektieren, um Konflikte zu vermeiden.

