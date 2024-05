Ein Mann, der drei Obdachlose in Manhattan erstochen hat, wird zu 25 Jahren bis lebenslänglicher Haft verurteilt.

Im Januar gestand Trevon Murphy mehrere Fälle von Gewalt gegen Obdachlose. Er gab zu, eine Person getötet und versucht zu haben, zwei weitere zu verletzen, die sich draußen in der Metropole ausruhten.

Der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan, Alvin Bragg, drückte in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung sein Beileid aus und erklärte: "New Yorker, die mit der erschütternden Situation konfrontiert sind, obdachlos zu sein, sollten sich nicht auch noch um ihre eigene Sicherheit sorgen."

Der erste Vorfall ereignete sich am 5. Juli 2022, als Murphy gegen 3 Uhr morgens eine Person angriff, die auf einer Bank im Hudson River Park schlief. Das Opfer verstarb kurz nach dem Transport ins Bellevue Hospital, heißt es in der Erklärung.

Am 9. Juli suchte sich Murphy ein Opfer in Midtown Manhattan aus, setzte sich neben eine schlafende Person auf einer Bank und stach dann mit einem großen Messer auf sie ein, nachdem er sie 20 Minuten lang beobachtet hatte.

Der letzte Angriff ereignete sich am 11. Juli um 3.30 Uhr morgens, als Murphy einen Mann auf einem Basketballplatz in der Upper East Side von Manhattan niederstach.

Murphy gestand, dass er auf den Unterleib jedes Opfers zielte und bezeichnete die Tat als seine "Vorliebe für Messerstiche".

Zur gleichen Zeit äußerte die NYPD-Kommissarin Keechant Sewell ihre Besorgnis darüber, dass Murphy in Tennessee gesucht wurde und zum Zeitpunkt der Angriffe nicht auf der Straße hätte sein dürfen.

Murphy wurde am 13. Juli 2022 festgenommen, als er ein Messer in der Hose trug.

Außerdem stellten die Behörden im April 2022 fest, dass er in der Obdachlosenunterkunft in Queens, in der er vorübergehend untergebracht war, einen weiteren Obdachlosen angegriffen hatte.

Zu dem Fall sagte Bragg kürzlich: "Obwohl das Urteil ein unschuldiges Leben nicht wiederherstellen oder das Leid zweier New Yorker lindern kann, hoffe ich, dass es etwas Trost und einen Abschluss bietet."

Mark Morales von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com