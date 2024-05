Ein Mann aus Colorado, der im Jahr 2020 fünf Menschen ermordet hat, erhält mehrfach lebenslange Haftstrafen.

Der 29-jährige Adre Baroz hatte im Februar gestanden, für fünf Morde ersten Grades sowie für den Umgang mit menschlichen Leichen verantwortlich zu sein, und sah sich außerdem mit Anschuldigungen wegen Körperverletzung und Entführung konfrontiert, wie es in seinem Urteilsdokument heißt.

Baroz soll die Morde über einen Zeitraum von sieben Wochen geplant haben. In dieser Zeit soll er die Opfer zerstückelt und ihre Überreste in Gruben verbrannt haben. Er wurde im November 2020 festgenommen, nachdem die Überreste von drei Opfern auf zwei ländlichen Grundstücken in Lasauses, Colorado, unweit der Grenze zu New Mexico, entdeckt worden waren, berichtete das Colorado Bureau of Investigation.

Fünf Personen wurden als Opfer dieser Verbrechen mit Baroz in Verbindung gebracht: Myron Martinez, Shayla Hammel, Selena Esquibel, Xavier "Zeven" Garcia und Korina Arroyo, die in der Strafanzeige erwähnt werden.

Adre Baroz, der am 3. Mai zu lebenslanger Haft und weiteren 140 Jahren verurteilt wurde, muss nun die Konsequenzen seiner Taten tragen.

Wir haben uns mit Baroz' Anwalt in Verbindung gesetzt, um seine Sichtweise des Falles zu erfahren.

Zu den anderen drei Personen, die im Zusammenhang mit diesen Todesfällen angeklagt sind, gehört der Bruder von Baroz, der seine Beteiligung an der Verschwörung zugegeben hat und zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, wie aus dem Strafbefehl hervorgeht. Außerdem bekannte sich Francisco Ramirez in drei Fällen der Manipulation menschlicher Leichen schuldig und muss nun für 24 Jahre hinter Gitter, und CJ Dominguez bekannte sich in einem Fall der Manipulation menschlicher Leichen schuldig, was zu einer 12-jährigen Haftstrafe führte.

Quelle: edition.cnn.com