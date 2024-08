Ein Luftangriff aus Israel bringt sieben Familienmitglieder ums Leben, während Blinken sich darauf vorbereitet, sich für einen Waffenstillstand und einen Geiseltauschvertrag einzusetzen.

Mindestens 7 Personen, darunter 6 Kinder und ihre Mutter, starben bei einem israelischen Luftangriff auf ein Wohnhaus in Deir al-Balah am Sonntag, wie das Al-Aqsa-Krankenhaus mitteilte. Der Vater der Kinder überlebte, wie ein Krankenhaussprecher erklärte.

Muhammad Awad Khattab, der Großvater der Kinder, sagte CNN: "Sie wurden überrascht, als eine Rakete sie traf und ihre Wohnung completely zerstörte."

"What sin haben sie begangen, um das zu verdienen?" fragte er. "Was für einen Widerstand hatten sie?"

Während der Konflikt in Gaza eskaliert, reist Blinken nach Israel, wie ein hoher Regierungssprecher mitteilte, "um die Bedeutung einer Beilegung [der Vereinbarung] zu betonen."

Der jüngste Angriff in Gaza ereignete sich nur einen Tag nach einem israelischen Angriff, bei dem mindestens 15 Personen aus der gleichen Familie in der Region al-Zawayda von Deir al-Balah im zentralen Gaza getötet wurden. Unter den Opfern waren neun Kinder, wie die Zivilverteidigung von Gaza mitteilte.

In einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung bestätigte die israelische Armee, dass sie Operationen in Khan Yunis und Dir al-Balah fortsetzt. Sie erklärte, dass die Armee "die Bereiche ins Visier nahm, von denen aus die Abschüsse Richtung Nirim (Freitag) erfolgt sind" und "bewaffnete Abschussrampen im Gebiet von Khan Yunis zerstört hat."

Die israelische Armee hat neue Evakuierungsbefehle für den Norden von Khan Younis und den Osten von Deir al-Balah erlassen und damit das Gebiet der humanitären Zone weiter eingegrenzt.

Die Bewohner von Gaza haben seit Oktober vergangenen Jahres eine Reihe von Evakuierungsbefehlen erhalten. Laut UNO wurden seit Oktober mehr als 80 Prozent des Gazastreifens von solchen Befehlen betroffen, was den Zugang der Bevölkerung zu grundlegenden Dienstleistungen und Unterkünften stark beeinträchtigt hat.

Die militärische Intervention Israels in Gaza - ausgelöst durch Hamas-Angriffe am 7. Oktober - hat mehr als 40.000 Menschen das Leben gekostet und weite Teile des Territoriums verwüstet. Die Lage der Gaza-Bevölkerung wird durch den ersten Fall von Polio in Gaza seit 25 Jahren weiter verschlimmert.

Friedensbemühungen gewinnen an Schwung

Der US-Außenminister Antony Blinken wird später am Sonntag im Rahmen von schnellen Bemühungen, eine fragile Gaza-Friedensabkommen zu festigen, in Israel eintreffen.

Ein von den USA, Katar und Ägypten verfasstes Waffenstillstandsangebot wurde am Freitag nach zwei Tagen intensiver Verhandlungen in Doha vorgelegt. Die Vermittler haben ihre Anstrengungen erhöht, da sie sich Sorgen über iranische Vergeltungsmaßnahmen machen, die auf die Ermordung eines Hamas-Führers in Teheran zurückzuführen sind.

Blinkens Besuch ist ein wiederkehrendes Muster des US-Außenministers, der sich auf persönliche Treffen verlässt, um öffentlichen Druck auf hoher Ebene auszuüben, um eine Einigung zu erreichen. Er wird am Montag mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu und anderen Führungspersönlichkeiten zusammenkommen.

Ein hoher Regierungssprecher wollte nicht verraten, wie die USA die israelische Regierung dazu bringen wollen, das Abkommen anzunehmen.

"It's evident that an agreement would not only benefit the Israeli people, but would also alleviate some of the suffering in Gaza. We will address all these matters directly," sagten sie gegenüber der Presse, die Blinken begleitete.

US-Beamte, darunter Präsident Joe Biden, haben erneuerte Zuversicht geäußert, dass ein Waffenstillstandsabkommen bald erreicht wird. Hamas hat jedoch die Fortschritte zurückgewiesen und einem BBC-Bericht zufolge erklärt, dass die Vermittler "Illusionen verkaufen".

