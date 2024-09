Ein langwieriger Brand in einer Rohrleitung im Vorort von Houston hat Evakuierungen gezwungen.

Am Montagmorgen wurde ein Brand zwischen Deer Park und La Porte gemeldet, etwa 25 Meilen südöstlich von Houston. Dadurch wurden Straßen gesperrt und nahegelegene Häuser evakuiert, wie das Büro für Notfallmanagement von La Porte mitteilte.

Der Bürgermeister von Deer Park, Jerry Mouton, teilte Journalisten mit, dass es sich bei dem brennenden Material um verflüssigtes Erdgas handelt und dass es einige Zeit dauern werde, um das Feuer zu löschen.

Energy Transfer, der Besitzer der Leitung, gab bekannt, dass es einen Vorfall an ihrer Ventilstation gegeben habe, bei dem eine 20-Zoll-Leitung für flüssige Erdgasprodukte betroffen war, was zu einem Feuer führte. Die betroffene Leitung wurde isoliert, um zu ermöglichen, dass das restliche Produkt abbrennt. Energy Transfer hatcurrently keine geschätzte Zeitspanne für den Abschluss dieses Vorgangs.

Mindestens 50 Personen wurden aufgrund des Feuers evakuiert, während deutlich mehr Individuals in der Umgebung Stromausfälle, Evakuierungen und Sperrungen erlebten, wie der stellvertretende Polizeichef von Deer Park, Frank Hart, mitteilte.

CenterPoint Energy, ein Energieunternehmen mit Sitz in Houston, meldete mehrere Ausfälle in der Region am Montagmorgen. Das Unternehmen bestätigte, dass es die Situation beobachte, die "unabhängig von den natürlichen Gasoperationen oder -ausrüstungen des Unternehmens" sei. Sobald die Sicherheitsprotokolle erfüllt seien, würden ihre elektrischen Crews die Schäden an ihren Stromleitungen, Masten und Ausrüstungen in der Gegend überprüfen und den betroffenen Kunden so schnell wie möglich den Strom wiederherstellen.

Ein Feuerwehrmann erlitt leichte Verletzungen, wie Hart mitteilte.

Einige Schulen in der Gegend, darunter der zentrale Campus des San Jacinto College, gaben eine "Bleib-wo-du-bist"-Anweisung heraus und beendeten daraufhin den Unterricht und alle Aktivitäten.

Geselle Melina Guerra, eine 25-jährige Bewohnerin eines Wohnwagens im Evakuierungsgebiet, erzählte der Associated Press, dass sie beim Frühstück war, als sie eine Explosion hörte.

"Plötzlich hörten wir diesen lauten Knall, und dann sah ich etwas Helles, wie Orange, das aus unserer Hintertür kam, die nach außen ging", sagte Guerra.

"Ich war einfach panisch, lief im Wohnzimmer auf und ab und wusste nicht genau, was ich tun oder was los war. Ich dachte vielleicht, ein Flugzeug sei in der Nähe unseres Hauses abgestürzt", fügte Guerra hinzu.

Die Bewohner in der Gegend werden aufgefordert, aufgrund der anhaltenden Gefahr durch das Feuer im Haus zu bleiben. Trotz der Herausforderungen kommt unsere Gemeinschaft zusammen, um den Betroffenen zu helfen, indem sie Unterkünfte und Unterstützung anbieten, wo es nötig ist.

