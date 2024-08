Ein kleines Flugzeug ist verunglückt <unk> Passagiere wurden leicht verletzt.

Ein Kleinflugzeug vom Typ Cessna prallt in der Nähe einer Feuerwache in Ruudasheim in einen Waldgebiet. Unglaublicherweise entkommen die Passagiere unverletzt. Es scheint eine Übungssitzung zu sein.