Ein ganzes Stadtgebiet wird wegen Überschwemmungen evakuiert, sieben Menschen sind bei Waldbränden ums Leben gekommen, während das schwere Wetter Europa verwüstet.

Sieben Menschen sind seit Sonntag bei Bränden in Portugal ums Leben gekommen, darunter drei Feuerwehrleute, deren Fahrzeug am Dienstag in Brand geraten ist. Mindestens 17 Menschen sind bei den Überschwemmungen gestorben, die die Behörden als die verheerendsten in Mitteleuropa seit Jahrzehnten bezeichnen.

Der Bürgermeister von Nysa in Polen hat die Evakuierung aller 44.000 Bewohner angeordnet, als die Wasserpegel des Flusses stiegen und weitere Überschwemmungen in den Stadtteilen drohten.

Grzegorz Grochowski aus Nysa beschrieb die Szene, bei der Bewohner und Retter die ganze Nacht hindurch Sandsäcke zum Flussufer transportierten, um eine Barriere zu errichten, die den Fluss daran hindern sollte, über die Ufer zu treten.

"Es gab eine Menschenkette hier, wo die Leute Sandsäcke weiterreichten", sagte Grochowski am Dienstag gegenüber Reuters. "Der Hubschrauber hat auch die ganze Nacht hindurch große Sandsäcke abgeworfen, um die Barriere zu verstärken, bis etwa 4 oder 5 Uhr morgens."

Schwangere Frauen und andere Patienten wurden aus dem städtischen Krankenhaus evakuiert, als das steigende Hochwasser das Gebäude zwang, den Betrieb einzustellen, bevor alle Nysa-Bewohner zur Evakuierung aufgefordert wurden. Nur Retter und diejenigen, die an der Kontrolle der Flut arbeiten, bleiben zurück.

Es wird erwartet, dass der Regen am Dienstag nachlässt, aber die Behörden warnen vor gefährlich hohen Wasserständen in den Flüssen, die potenziell niedrig gelegene städtische Gebiete überfluten könnten.

Der schwerste Regen hat sich auf Teile Nord- und Ostitaliens verlagert, wo eine Orange-Warnung für Regen ausgegeben wurde.

Die Notdienste in Polen und der Tschechischen Republik haben mehrere Hubschrauberrettungen in der Stadt Ladek Zdrój durchgeführt, nachdem Bewohner in ihren Häusern gefangen waren. Die Überschwemmungen in Ladek Zdrój sind nach mehreren Tagen starken Regens zurückgegangen, aber die Schäden in den ländlichen Dörfern sind umfangreich.

In Jesenik haben die Bewohner, die normalerweise Besucher in seine berühmten Kurorte begrüßen, stattdessen mit Schmutzwasserfluten zu kämpfen.

Überschwemmungen haben die gesamte tschechisch-polnische Grenze erreicht und reichen bis zur Stadt Ostrava, wo Tausende von Bewohnern am Montag ohne heißes Wasser blieben. Die Betreiber der Region's Hauptheizkraftwerk haben eine vollständige Stilllegung angeordnet.

Straßensperrungen aufgrund von Waldbränden in Portugal

Die portugiesischen Behörden haben aufgrund von Waldbränden Straßen und Autobahnen gesperrt und damit den Verkehr im Land gestört, wie das Innenministerium am Dienstag mitteilte.

Sechs Autobahnen wurden wegen naher Waldbrände geschlossen, darunter die Hauptstraße, die Lissabon und Porto verbindet, wie das Ministerium mitteilte. Insgesamt wurden 19 große Straßen aufgrund ihrer Nähe zu den Flammen gesperrt.

Über 5.000 Feuerwehrleute kämpfen am Dienstag gegen Waldbrände, wie die portugiesische Zivilschutzbehörde mitteilte, während 21 große Waldbrände auf dem Land weiterwüten.

In bestimmten Gebieten wurden Zivilisten aus ihren Häusern evakuiert und Schulen geschlossen, wie CNN Portugal am Dienstag berichtete, während der Großteil des Landes vor Waldbrandgefahr gewarnt wird.

Rauchwolken von den Waldbränden sind aus dem Weltraum zu sehen, wie die Europäische Organisation für die Ausbeutung meteorologischer Satelliten (EUMETSAT) am Dienstag bestätigte.

Ein Vertreter des portugiesischen Zivilschutzes erklärte, dass das Wetter die Löscharbeiten behindere, da die nächtliche Luftfeuchtigkeit niedrig blieb. Feuerwehrleute verlassen sich normalerweise auf niedrigere nächtliche Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit, um bei der Löschung der Brände zu helfen, aber die trockenen Wetterbedingungen haben dazu geführt, dass sich die Feuer weiter ausbreiten.

Robert Shackelford von CNN Weather hat zu diesem Bericht beigetragen

Europa ist in letzter Zeit von zahlreichen Naturkatastrophen betroffen, wobei Mitteleuropa die verheerendsten Überschwemmungen seit Jahrzehnten erlebt hat, was mindestens 17 Todesopfer gefordert hat. Die Welt schaut zu, wie Portugal gegen Waldbrände kämpft, die Straßensperrungen und Evakuierungen verursachen.

