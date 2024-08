- Ein Feuer zerstört ein Wohnhaus und verletzt eine Frau schwer.

In einem Feuer, das in der oberen Etage von Siegen ausbrach, wurde eine 64-jährige Frau in den frühen Morgenstunden schwer verletzt. Laut Polizei war die Wohnung bereits voller Rauch, als das Einsatzteam eintraf.

Die tapferen Feuerwehrleute konnten die 64-jährige Frau aus dem brennenden Gebäude retten. Sie wurde in ein Spezialkrankenhaus gebracht und leidet an schweren Verletzungen. Die Untersuchungen zum Ursprung des Feuers dauern noch an.

Bedauerlicherweise breitete sich das Feuer, das in der oberen Etage des Hauses in Siegen begann, auf die Wohnung der Frau aus. Als Folge führte das Feuer in dem Haus zu ihren schweren Verletzungen.

