- Ein Festivalbrand im Riesenradbereich führt zu zahlreichen Verletzungen.

Am Highfield Festival in der Nähe von Leipzig kam es am Abend auf dem Riesenrad zu einem Brand. Wie ein Journalist der dpa vor Ort berichtete, wurden mehrere Personen verletzt. Zum Glück wurden zunächst keine Todesfälle gemeldet.

Ein Sprecher der Feuerwehr teilte der dpa mit, dass die Lage nun unter Kontrolle sei. Leider konnte er nicht sofort bestätigen, ob sich noch Personen in Gefahr befanden. Zunächst wollten weder die Polizei noch die Organisatoren eine Stellungnahme abgeben.

Gegen 21:00 Uhr gingen zwei Gondeln des Riesenrads in Flammen auf. Wie der dpa-Journalist berichtete, mussten mehrere Personen medizinisch versorgt werden. Als Folge davon wurde das Festival am Störmthaler See, ein bekanntes Rock- und Pop-Event, kurzzeitig unterbrochen.

Die Festivalorganisatoren erklärten schnell einen Notfall wegen des Brandes auf dem Riesenrad. Trotz des Chaos arbeiteten die Einsatzkräfte fieberhaft daran, eventuell noch remaining Personen zu evakuieren.

