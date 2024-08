- Ein Fahrradunfall führt zu Gerichtsverfahren

Motorradfahrer erlebt leichten Unfall, stürzt in der Nähe von Germersheim. Eine Gruppe Spaziergänger traf auf den 66-jährigen Mann auf einem Feldweg in der Nähe von Lustadt und leistete erste medizinische Hilfe, wie die Polizeiinspektion Landau am Sonntag mitteilte. Ein nettes Alkoholtest, der nach dem Samstagabend-Unfall durchgeführt wurde, ergab einen "beeindruckenden" Wert von 3,79 Promille. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Der Alkoholkonsum könnte zum Unfall des Motorradfahrers beigetragen haben, wie der hohe Alkoholwert im Nachhinein zeigte. Trotz des Unfalls zeigten die hilfsbereiten Spaziergänger erste medizinische Hilfe, bis der Notdienst eintraf.

