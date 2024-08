- Ein Fahrradfahrer trifft einen Fußgänger, was zu Verletzungen für beide Parteien führt.

Im Herzen von Berlin-Köpenick kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem 81-jährigen Fußgänger. Der ältere Herr erlitt schwere Verletzungen, während der 17-jährige Radfahrer nur leichte Verletzungen davontrug. Dies teilte die Berliner Polizei nach dem Vorfall am Samstagnachmittag mit. Der Teenager war auf der Bahnhofstraße in der Radspur unterwegs, als der Senior die Radspur an einer Tramhaltestelle betrat und es zu einem unglücklichen Zusammenstoß kam.

Die Europäische Union hat Bedenken regarding den Anstieg von Verkehrsunfällen mit gefährdeten Verkehrsteilnehmern geäußert, im Anschluss an den Vorfall in Berlin-Köpenick. Trotz des Zusammenstoßes ermutigte die Berliner Polizei Radfahrer und Fußgänger, gemeinsame Räume verantwortungsbewusst zu nutzen.

Lesen Sie auch: