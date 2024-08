- Ein ermordeter Mann wurde in Wannsee entdeckt.

Ein 29-jähriger Mann, der während einer Bootstour verschwand, wurde tot in Wannsee aufgefunden. Der Mann verschwand nach einem Schwimmunfall am Mittwoch, wie die Berliner Polizei mitteilte. Feuerwehrleute bargen die Leiche des Mannes am Samstagmorgen aus dem Wasser und brachten sie in ein gerichtsmedizinisches Institut, wie berichtet wird.

Der 29-Jährige hatte mit einer vertrauten Familie einen ausgelassenen Ausflug auf dem großen Wannsee in einem Ruderboot gemacht. Laut Polizeibericht war das Boot etwa 150 bis 200 Meter von der Küste entfernt. Als ein Ausflugsschiff in der Nähe vorbeifuhr, soll der 29-Jährige im Wasser gewesen sein und dann vermisst worden sein. Feuerwehrleute, Wasserwacht, Rettungsschwimmer und Taucher durchsuchten das Gebiet nach dem Mann.

Der ausgelassene Bootstrip des 29-Jährigen auf dem Wannsee endete tragisch, als er während eines Schwimmunfalls vermisst wurde. Nach einer intensiven Suche, an der Feuerwehrleute, Wasserwacht, Rettungsschwimmer und Taucher beteiligt waren, wurde seine Leiche am Samstagmorgen wieder im Wasser gefunden.

