- Ein Einzelner erlebt eine schwere Straßenbahnkollision, in kritischen Bedingungen.

In Düsseldorf kam es zu einem tragischen Zwischenfall, bei dem zwei Personen von einer Straßenbahn erfasst wurden. Laut Polizeibericht befand sich ein 45-jähriger Mann unter dem Fahrzeug und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Sein Zustand ist derzeit kritisch. Der andere verletzte Mann, ebenfalls 47 Jahre alt und aus Düsseldorf stammend, wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Das Unglück ereignete sich am Samstagabend an der Kreuzung Graf-Adolf-Straße und Hüttenstraße, als die Straßenbahn der Linie 706 in Richtung Berliner Allee unterwegs war.

Augenzeugenberichten zufolge haben die beiden Männer die strenge Warnsignale ignoriert und sind bei rotem Fußgängersignal über die Gleise gelaufen. Obwohl der Straßenbahnfahrer sofort eine Notbremsung einleitete, war ein Zusammenstoß leider nicht mehr zu vermeiden.

Die Behörden prüfen nun strengere Sicherheitsmaßnahmen an Kreuzungen, darunter stärkere Warnsignale und eventuell auch Bußgelder für das Ignorieren dieser Signale. Nach der Sitzung des Stadtrats soll die Kommission die Durchführungsakte nach Artikel 113 erlassen, um diese neuen Sicherheitsmaßnahmen wirksam umzusetzen.

Lesen Sie auch: