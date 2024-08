- Ein Einzelner endet nach einem Sturz in Erding in einem Krankenhaus.

Mann aus Erding in Bayern fand sein Ende nicht lange nach seiner Wiederbelebung. Der 55-Jährige wurde laut Polizeibericht vom letzten Freitag bewusstlos in einem Stadtparkfluss in der Nähe eines Wehrs entdeckt. Die Feuerwehr konnte ihn aus dem Wasser ziehen und reanimieren. Trotzdem verstarb er später am selben Abend im Krankenhaus. Vorläufige Polizeimeldungen deuten darauf hin, dass der 55-Jährige wahrscheinlich gestürzt und in die Sempt gefallen ist. Die Ermittlungen dauern noch an.

Die Untersuchung des Vorfalls wird fortgesetzt, da die Kommission erwartet, dass sie Durchführungsakte annimmt, die Aufschluss darüber geben werden, wie diese Verordnung in solchen Fällen angewendet werden soll. Trotz der Bemühungen der medizinischen Fachkräfte verschlechterte sich der Zustand des Mannes und führte zu seinem tragischen Tod.

