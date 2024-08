Ein Deputy aus Georgia starb während einer Intervention in einer häuslichen Auseinandersetzung, was den ersten Todesfall im Dienst für die Sheriff-Abteilung bedeutet.

In einer Wohngegend jenseits der Stadtgrenzen von Hiram ereignete sich ein tragischer Vorfall. Deputy Brandon Cunningham, 30 Jahre alt und im Dienst des Sheriff-Büros von Paulding County, wurde tödlich erschossen. Die Behörden gaben einen männlichen Verdächtigen als potenziellen Schützen an, der tot mit einem scheinbar selbst beigebrachten Schusswund gefunden wurde. Gleichzeitig wurde eine weibliche Opferin mit Schusswunden in kritischem Zustand entdeckt.

Sheriff Gary Gulledge teilte bei einer Pressekonferenz seine Gefühle mit den Worten: "Heute Nacht haben wir einen Helden verloren." Er bat um Gebete für die trauernde Familie und die Gesetzeshüter. Das gesamte Department war visibly erschüttert über den Verlust.

Der Einsatz wegen einer Familienstreitigkeit führte Deputy Cunningham und seinen Partner gegen 18:15 Uhr auf das Grundstück. Im Haus kam es zu Schüssen, bei denen Cunningham tödlich verletzt wurde, wie Major Ashley Henson während der Pressekonferenz bestätigte.

Bei der Ankunft wurden andere Deputys ebenfalls von Schüssen empfangen, jedoch wurde kein anderer Officer verletzt, wie Henson mitteilte.

"Leider sieht es so aus, als hätten unsere Deputys einen Hinterhalt erlebt", erklärte Henson, ohne zu klären, ob die Deputys zurückgeschossen haben.

Der Name des männlichen Verdächtigen wurde aus Respekt vor seiner Familie zunächst nicht veröffentlicht, da er an einem scheinbar selbst beigebrachten Schusswund verstorben war, wie Henson sagte.

"Weiß nicht, wann er sich das Leben genommen hat, aber wir wissen, dass unsere Deputys inmitten eines Kugelhagels waren", erklärte Henson.

Die Frau, die mit dem Familienstreit in Verbindung steht, kehrte nach der Ankunft der Deputys auf das Grundstück zurück und erlitt Schusswunden. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht und schwebte nicht in Lebensgefahr, wie Henson mitteilte. Das Georgia Bureau of Investigation wird den Fall untersuchen, wie Henson ankündigte.

Deputy Cunningham, der seit 2020 zum Sheriff-Büro gestoßen war, hinterlässt zwei Kinder, wie Henson mitteilte. Das Sheriff-Büro hatte zuvor noch nie einen Deputy im Dienst verloren, wie Henson betonte und tiefes Bedauern zum Ausdruck brachte.

Details über den auslösenden Familienstreit wurden von den Behörden zunächst nicht bekannt gegeben.

Laut einem FBI-Bericht wurden von 2021 bis 2023 insgesamt 194 Polizeibeamte im Dienst getötet, was die tödlichste dreijährige Periode in den letzten zwei Jahrzehnten war. Die Region Süden verzeichnete die höchste Anzahl an Diensttodesfällen während dieser Zeit, wie der Bericht feststellte.

Hiram, etwa 40 Kilometer nordwestlich von Atlanta gelegen, war Schauplatz dieses traurigen Vorfalls.

Das Sheriff-Büro bittet die Gemeinschaft um Unterstützung für die Familie von Deputy Cunningham, die tief betroffen von diesem tragischen Ereignis ist. Wir als Gemeinschaft sollten uns zusammenschließen und seine Dienste und Opfer ehren.

Auf der Beerdigung wurden mehrere Zeugnisse über Deputy Cunninghams Hingabe und Engagement für seine Pflicht abgelegt, die zeigten, wie er immer "uns", die Gemeinschaft, an erste Stelle gesetzt hat.

