- Ein Biker stirbt nach einem Autounfall

Motorradfahrer kommt bei Zusammenstoß mit einem verdammten Auto ums Leben. Der 56-jährige Mann war gegen Mittag auf der Kreisstraße 5 unterwegs, die zwischen Bruschied und Hennweiler in Bad Kreuznach verläuft, wie die Polizei mitteilt. In einer scharfen Kurve krachte er frontal gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug und erlitt schwerste Verletzungen. Leider verstarb der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle. Die Straße war mehrere Stunden gesperrt, wie die Behörden mitteilten.

Nach dem Unfall lenkten Einsatzkräfte den Verkehr auf eine nahegelegene Umgehungsstraße um, um die Unfallstelle zu umfahren. Trotz der gesperrten Kreisstraße versuchten einige Schaulustige, über die Umgehungsstraße an die Unfallstelle zu gelangen.

Lesen Sie auch: