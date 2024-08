- "Ein Anstieg der Apfelpreise wäre von Vorteil"

Aufgrund der rauen und feuchten Wetterbedingungen erwarten deutsche Apfelbauern, dass die Ernte in diesem Jahr die kleinste seit sieben Jahren ist. In bestimmten Anbaugebieten ist die Ernte fast inexistent. Werden die Preise dadurch steigen?

Christian Weseloh, Geschäftsführer des Deutschen Bundesverbands Obst und Gemüse e.V. (BVEO), sagte zu stern: "Normalerweise führen niedrigere Erträge zu höheren Preisen." Allerdings ist der Hauptabnehmer von Äpfeln in Deutschland die Lebensmittel-Einzelhandelsindustrie, zu der große Supermarktketten wie Rewe, Edeka, Kaufland, Lidl und Aldi sowie Discounter gehören. "Diese großen Unternehmen haben einen signifikanten Einfluss auf die Preise."

Äpfel werden wahrscheinlich gelagert und aus dem Ausland importiert

Das Statistische Bundesamt erwartet eine Ernte von rund 734.000 Tonnen Äpfel in diesem Jahr, was etwa 26 Prozent weniger ist als der Durchschnitt der letzten zehn Jahre und die niedrigste Ernte seit 2017.

Auch die Apfelernte des vergangenen Jahres war knapp. In diesem Jahr wird erwartet, dass sie etwa 22 Prozent niedriger ist als der Durchschnitt der letzten zehn Jahre. In den südlichen Bundesländern gibt es erhebliche Ernteverluste von bis zu 90 Prozent, wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilt. Zum Beispiel wird in Sachsen - dem drittgrößten Apfelanbaugebiet Deutschlands - eine besonders niedrige Ernte erwartet.

Vier wichtige deutsche Apfelanbaugebiete

"Die Regionen, die am stärksten vom Apfelanbau betroffen sind, befinden sich in Ostdeutschland, um Dresden herum", sagte Christian Weseloh. "Dann gibt es die Gebiete am Niederrhein, in Baden-Württemberg und im 'Alten Land' bei Hamburg." Im Grunde genommen hat Deutschland nur vier wichtige Apfelanbaugebiete. Wenn eines dieser Gebiete, wie das aktuelle, nicht viel abwirft, ist das bemerkbar.

"Es wäre vorteilhaft, wenn die Apfelpreise aufgrund der schlechten Ernte in Deutschland steigen würden", sagte Weseloh über das Ergebnis. Nicht nur, um den Obstbauern die Kosten zu decken, sondern auch weil ein Preisanstieg notwendig ist. In Nordwesteuropa, insbesondere in Deutschland, steigen die Produktionskosten durch Faktoren wie den Mindestlohndiskurs, Arbeitskräftemangel und teure Modernisierungsmaßnahmen.

"In einem fortschrittlichen Land wie Deutschland sind steigende Produktionskosten unvermeidlich. Daher ist ein Anstieg des Preisniveaus für Äpfel gerechtfertigt, insbesondere wenn man den Ursprung berücksichtigt." Es ist wichtig, dass der Einzelhandel auch die Preise für lokale Produkte erhöht.

Angesichts der erwarteten niedrigen Apfelernte und hohen Produktionskosten könnten deutsche Obstbauern stärker auf den Import von Äpfeln aus dem Ausland angewiesen sein, um die Nachfrage zu decken. Die erwarteten höheren Preise für Äpfel könnten auch dazu beitragen, die Kosten der Bauern zu decken und höhere Produktionskosten in einem fortschrittlichen Land wie Deutschland zu rechtfertigen.

