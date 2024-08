- Ein altes, verfallenes Haus erliegt den Trümmern - und es bedarf einer umfangreichen Aufräumarbeiten.

Am Samstagabend brach in Mertingen, genauer gesagt im Landkreis Donau-Ries, ein altes, baufälliges Gebäude zusammen. Teile des Daches und der Wände stürzten auf die angrenzende Straße, wie Polizeiberichte melden. Dadurch war die Straße etwa drei Stunden lang gesperrt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Sprecher bezeichnete die Straße als wichtigen Verkehrsknotenpunkt. Das leerstehende Gebäude war sehr alt und wahrscheinlich aufgrund seines Alters eingestürzt. Die Renovierungskosten beliefen sich auf rund 50.000 Euro. Zunächst ging man davon aus, dass ein Lastwagen in das Gebäude gerast war, was sich jedoch als falsch erwies.

Das eingestürzte Gebäude befand sich im Landkreis Donau-Ries in Bayern. Trotz erster Gerüchte war kein Lastwagen an dem Einsturz beteiligt.

