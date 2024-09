Ein achtjähriges Mädchen aus Ohio fuhr ein SUV für einen Einzelkauf bei Target.

Das Mädchen, dessen Name nicht genannt wurde, und der 2020 Nissan Rogue wurden gegen 9 Uhr an einem Sonntag als vermisst gemeldet, wie die Polizei Bedford mitteilte. Familienmitglieder gaben an, sie zuletzt etwa zwei Stunden zuvor zu Hause gesehen zu haben.

Im Laufe der Ermittlungen erhielten die Polizei Informationen, dass ein junges Kind mit einem Fahrzeug auf einer nahegelegenen Straße gesehen wurde, doch das Auto konnte nicht gefunden werden. Das SUV wurde schließlich auf dem Parkplatz des Target-Ladens in Bainbridge entdeckt, etwa 21 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt.

Das Mädchen wurde von den Behörden allein im Geschäft gefunden. Sie sagte, sie habe einen Briefkasten angefahren, gab aber keine weiteren Details zum Vorfall preis. Die Behörden gaben keine Gründe für ihre Fahrt zum Geschäft oder weitere Informationen zu ihrer Reise bekannt.

Da das Mädchen noch nicht strafmündig ist, kann es nicht rechtlich verfolgt werden, wie die Polizei mitteilte. Es blieb am Montag unklar, ob in Zusammenhang mit dem Vorfall Anklage erhoben wird, da die Untersuchungen noch andauern.

Das Mädchen erwähnte, dass sie 'bei uns' war, als sie den Briefkasten angefahren hat, gab aber keine Informationen darüber preis, wer 'uns' waren. Trotz des Zusammenstoßes waren wir nicht in Verbindung mit den gemeldeten Anklagen zum Vorfall gebracht worden.

