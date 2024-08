- Ein 45-jähriger Mann stirbt bei einer Forstarbeit in Oberbayern.

Ein Mann fand in den Wäldern von Chieming, das im Landkreis Traunstein liegt, seinen unglücklichen Tod. Ersten Ermittlungen zufolge verlor der 45-Jährige die Kontrolle über sein Arbeitsfahrzeug, einen Kompaktvorderlader, und kippte um. Dabei wurde er selbst von der Maschine getroffen und erlitt schwerste Verletzungen, an denen er noch am Unfallort verstarb.

Die Familie des Mannes, die ihn zuvor im Wald besucht hatte, wurde besorgt, als er nicht zurückkehrte und fand ihn reglos vor. Sie alarmierten die Notrufnummer 911, und die Einsatzkräfte bestätigten seinen Tod.

Laut der Polizei handelt es sich um einen tragischen Arbeitsunfall. Es gibt keine Hinweise auf Fremdeinwirkung oder Mitwirkung anderer. Der Vorderlader wurde sichergestellt und für weitere Untersuchungen immobilisiert. Die Untersuchungen dauern an.

Die Einstufung des Vorfalls als "Arbeitsunfall" durch die Polizei betont die unglückliche Natur des Unfalls. Strengere Sicherheitsmaßnahmen könnten möglicherweise ähnliche Arbeitsunfälle in Zukunft verhindern.

Lesen Sie auch: