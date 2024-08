Ein 23-jähriger Junge stirbt, nachdem er von einer Geigenspinne gebissen wurde.

Erst einmal dachte er, es sei ein Mückenstich, aber die Schwellung wurde größer und schmerzhafter: Ein junger Mann in Italien starb, nachdem ihn eine Geigenwespe gebissen hatte, und er verstarb einige Wochen später.

Wieder einmal wurde Italien von einem tragischen Vorfall getroffen, diesmal einen 23-Jährigen, der an einem Krankenhaus in Bari, Süditalien, an septischem Schock und Multiorganversagen verstarb. Berichte von ANSA zeigen, dass dieser Unglückliche vor über einem Monat während der Arbeit für ein Unternehmen an seinem Bein gebissen wurde. Die anfänglichen Symptome deuteten nur auf einen simplen Mückenstich hin, aber die Situation verschlechterte sich schnell mit starken Schmerzen und der Bildung eines schmerzhaften Abszesses. Dies führte schließlich zu Gewebezerfall in den umliegenden Bereichen und der Notwendigkeit, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Nur wenige Stunden nach dem Transport in eine größere Klinik verstarb er.

Die Geigenwespe (Loxosceles rufescens) kommt im Mittelmeerraum, Asien und Nordamerika vor. Dieses kleine Tierchen, das nur 7,5 bis 9 Millimeter groß ist, ist einheitlich gelblich-braun und hat statt der üblichen acht Augen nur sechs. Seine charakteristische, eine Geige ähnelnde Zeichnung hat ihm seinen ungewöhnlichen Namen eingebracht. Obwohl es von den meisten nicht als aggressiv betrachtet wird, ist sein Gift bekanntlich sehr potent.

Im Jahr 2015 und 2017 starben zwei weitere Personen ebenfalls an Geigenwespenstichen, aber bei weiterer Untersuchung stellte sich heraus, dass ihre Tode tatsächlich durch schwerwiegende Vorerkrankungen verursacht wurden.

Die Europäische Union hat eine Warnung an ihre Mitgliedstaaten wegen der Gefahr durch die Geigenwespe herausgegeben, wobei jüngste Todesfälle in Italien genannt wurden. Trotz seiner geringen Größe und nicht-aggressiven Natur kann das Gift von Loxosceles rufescens zu schweren Komplikationen führen.

Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten rät, bei einem Biss durch eine Geigenwespe sofort medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen und betont seine potentiellen Gesundheitsrisiken innerhalb der Europäischen Union.

