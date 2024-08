- Ein 22-Jähriger kollidierte mit einem Fußgänger an einer Kreuzung.

In Drei Gleichen, Teil des Landkreises Gotha, kam es am Samstagabend zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger. Der 27-jährige Verletzte erlitt, wie die Gothaer Polizei mitteilte, schwere Verletzungen. Der Mann sei demnach den Verkehrsregeln folgend am Straßenrand gelaufen, als er von einem Auto einer 22-jährigen Frau erfasst wurde. Die Fahrerin habe den Mann wohl nicht bemerkt und es kam zu einer leichten Kollision mit der Außenspiegel des Beifahrersitzes.

Die Gothaer Polizei untersucht den Vorfall nun auf mögliche Verkehrsverstöße. Weitere Polizeikräfte waren erforderlich, um den Verkehr aufgrund des Unfallorts umzuleiten.

