Ein 14-jähriger Junge in Kalifornien soll laut Polizei "mehrere Waffen" benutzt haben, um seine Eltern zu töten und seine Schwester zu verletzen

Der Verdächtige, der aufgrund seines Alters nicht identifiziert werden kann, rief nach dem Doppelmord ursprünglich das Büro des Sheriffs an und erzählte, jemand sei in sein Haus in Miramonte eingebrochen, habe seine Familie angegriffen und sei in einem Lastwagen geflohen, sagte John Zanoni, Sheriff von Fresno County, am Freitag auf einer Pressekonferenz.

Die Ermittler stellten später Ungereimtheiten in der Geschichte des Jungen fest, so Zanoni.

"Die Beweise zeigten schließlich, dass er die Geschichte eines Einbruchs erfunden hatte und für den Angriff auf seine Mutter, seinen Vater und seine Schwester mit mehreren Waffen verantwortlich war", sagte Zanoni.

Der Vater und die Mutter wurden als Lue Yang und Se Vang, beide 37, identifiziert. Ihre Tochter wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und operiert, wird aber voraussichtlich überleben. Ein weiteres Kind, der 7-jährige Bruder des Verdächtigen, wurde bei dem Angriff nicht verletzt.

Nach Angaben des Fresno County Sheriff's Office wird das andere Geschwisterkind von Familienmitgliedern betreut.

Der Verdächtige wurde verhaftet und im Jugendgefängnis untergebracht. Ihm drohen zwei Mordanklagen und eine Anklage wegen versuchten Mordes, teilte das Büro des Sheriffs am Freitag in einer Mitteilung mit.

Der Fall wird von der Bezirksstaatsanwaltschaft von Fresno County geprüft. CNN arbeitet daran, herauszufinden, ob der Verdächtige von einem Anwalt vertreten wird.

Zanoni machte keine näheren Angaben dazu, wie die Opfer starben oder welche Waffen bei dem Angriff verwendet wurden. Er wies darauf hin, dass die Behörden noch kein Motiv für die Morde ermittelt haben.

"Die Tragödie dieser Situation ist von so großem Ausmaß, weil zwei Kinder ihre Mutter und ihren Vater durch die Taten ihres anderen Geschwisters verloren haben", sagte der Sheriff. "Diese Kinder werden aufgrund dieses Vorfalls ohne Mutter und Vater aufwachsen."

Quelle: edition.cnn.com