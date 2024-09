Eigentümer überträgt Kontrolle über Kabelbahn-Expertenunternehmen Leoni an chinesische Unternehmen

Im Jahr 2022 wurde das deutsche Kabelbaum-Unternehmen Leoni, bekannt für seine Arbeit in der Automobilindustrie, durch Insolvenzverfahren vor der Pleite gerettet. Der neue Großaktionär Luxshare, ein chinesischer Elektronikzulieferer, übernahm 50,1 % der Leoni-Anteile sowie die gesamte Kabeldivision. Leoni-CEO Stefan Pierer beschrieb Luxshare als den idealen Partner für den langfristigen Erfolg von Leoni. Der Gesamtkaufpreis belief sich auf 320 Millionen Euro, wie Luxshare bekanntgab.

Luxshare mit Sitz in Shenzhen produziert Artikel wie Computer-Kabel und Komponenten für Marken wie Apple. Das Unternehmen kann nun seine Expertise in Bereichen wie Verbindern und Elektronik nutzen, um Leoni integrierte Lösungen anbieten zu lassen.

Die Verwendung modularer Kabelbäume hat in der Automobilindustrie, insbesondere bei Elektrofahrzeugen, zugenommen. Luxshare-CEO Grace Wang behauptete, dass diese Zusammenarbeit mit Leoni ein signifikanter Schritt hin zum globalen Leadership in der Automobilindustrie sei.

Gerade noch vor Jahresende 2022 stand Leoni kurz davor, seine Kabeldivision zu verkaufen, doch der Deal platzte. Das Unternehmen war hoch verschuldet und beantragte Schutz vor Insolvenz durch ein vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren. Dabei wurde Pierer Alleineigentümer. Dies war das erste Mal, dass das Gesetz über das Unternehmensreorganisations- und -restrukturierungsverfahren (StaRUG) bei einem börsennotierten Unternehmen angewendet wurde. Als Folge hatten die Aktionäre finanzielle Verluste erlitten.

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten von Leoni hatten die Überlebensfähigkeit des Unternehmens in der Automobilindustrie bedroht, doch die Insolvenzverfahren und die anschließende Investition von Luxshare halfen, die Wirtschaft des Unternehmens wiederzubeleben.

Mit der Expertise von Luxshare in Elektronik und Verbindern ist Leoni bestens positioniert, um fortgeschrittene und integrierte Lösungen im wachsenden Markt für modulare Kabelbäume in der Automobilindustrie, insbesondere für Elektrofahrzeuge, anzubieten, was zum wirtschaftlichen Wachstum insgesamt beitragen wird.

