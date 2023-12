Ehemaliger NWSL-Trainer wird als "Raubtier" bezeichnet, Spielerinnen äußern sich zu Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens

Riley wurde letzte Woche von den North Carolina Courageentlassen, nachdem The Athletic einen Untersuchungsbericht veröffentlicht hatte, in dem Spielerinnen zu Protokoll gaben, dass Riley jahrelang seinen Einfluss und seine Macht ausgenutzt habe, um Spielerinnen sexuell zu belästigen und in einem Fall eine Spielerin zu zwingen, mit ihm Sex zu haben.

Riley wies die Vorwürfe in dem Bericht der Zeitschrift Athletic zurück. CNN war nicht in der Lage, Riley für eine Stellungnahme zu erreichen.

Die Kommissarin der NWSL, Lisa Baird, trat zurück, und die Liga sagte alle für das vergangene Wochenende angesetzten Spiele ab, nachdem in dem Bericht die Vorwürfe der sexuellen Nötigung und des Fehlverhaltens gegen Riley, der in acht Spielzeiten drei NWSL-Franchises trainierte, detailliert beschrieben wurden.

In dem "Athletic"-Bericht beschrieb die ehemalige Spielerin Sinead Farrelly, wie der verheiratete Riley sie in sein Hotelzimmer zwang, um Sex zu haben. In einem anderen Bericht wird geschildert, wie Riley Farrelly und seine Teamkollegin Shim in seine Wohnung zwang und die beiden dazu brachte, sich zu küssen.

The Athletic bat Riley um eine Stellungnahme zu seinem angeblichen Fehlverhalten, worauf er antwortete, die Behauptungen der ehemaligen Spieler seien "völlig unwahr". Nach Angaben von The Athletic teilte Riley ihnen in einer E-Mail mit: "Ich hatte niemals Sex mit diesen Spielern oder habe ihnen gegenüber sexuelle Avancen gemacht".

In einemGespräch mit NBC am Dienstag an der Seite von Shim und der Stürmerin der US-Frauen-Nationalmannschaft, Alex Morgan, sagte Farrelly, dass der Schaden, den Riley verursacht hat, "in jeden Teil" ihres Lebens eindringt.

"Ich denke, es ist wirklich wichtig, und deshalb wollten wir unsere Geschichte erzählen und so detailliert den Schaden schildern, der unseren Karrieren zugefügt wurde, aber auch, wer wir als Menschen sind", erklärte Farrelly, die für Riley in drei verschiedenen Teams spielte.

"Der Schaden an meinem Selbstvertrauen, meinem Selbstverständnis und meiner Einstellung zum Leben wirkt sich auf alle Lebensbereiche aus", so Farrelly gegenüber NBC.

"Ich denke, wenn wir die emotionalen Auswirkungen des bloßen Auftretens und des Versuchs, authentisch zu sein, aufgreifen können, kann das viele Menschen wirklich berühren, denn es geht um mehr als nur den Sport. Es geht um die Sicherheit in unserem eigenen Leben und in unserem Körper, und das haben die Spieler verdient. Wir alle haben das verdient. Und das ist etwas, wofür wir kämpfen werden.

Die für Mittwoch angesetzten NWSL-Spiele werden wie geplant stattfinden, teilte die Spielergewerkschaft am Dienstag mit.

Steve Baldwin, CEO und geschäftsführender Gesellschafter der NWSL-Mannschaft Washington Spirit, trat am Dienstag im Zuge des Streits zurück. In seiner Erklärung auf Twitter verwies Baldwin auf eine jüngste Forderung der Spielerinnen als Grund für seinen Rücktritt.

Und während Shim auf NBC sagte, sie sei "so überwältigt von der Dankbarkeit aller, die sich geäußert und uns unterstützt haben", sagt sie, sie wolle "mehr Gerechtigkeit".

"Ich will mehr", sagte sie gegenüber NBC. "Ich will mehr Gerechtigkeit, ich will eine bessere Politik, ich will, dass die Spieler geschützt werden."

The Athletic hat mehr als ein Dutzend Spielerinnen befragt, die seit 2010 unter Riley gespielt haben, und andere, die mit Frauenfußball zu tun haben.

Shim sagte, dass die Unterstützung ihrer Freunde ihr geholfen hat.

"Von Anfang an gab es eine Besessenheit, nicht nur von Paul, sondern auch von der Mannschaft, für die ich spielte", sagte sie gegenüber NBC. "Sie brachten mich in vielen Fragen zum Schweigen, wobei meine Sexualität die wichtigste war.

"Ich habe mich die ganze Zeit sehr, sehr unwohl gefühlt, und jeden Tag, den ich zur Arbeit kam, jeden Tag, den ich trainierte, jedes Spiel, das ich spielte, hatte ich kein Selbstvertrauen und ich hatte Angst. Ich hatte Angst, und das Einzige, was mir geholfen hat, waren meine Mitspielerinnen. Und Alex und Sinead sind zwei meiner besten Freunde. Gott sei Dank hatte ich sie.

"Ich wüsste nicht, was ich ohne sie tun würde. Alex war die erste Person, der ich sagte: 'Ich werde alles tun, um dich zu unterstützen'. Sie war vom ersten Tag an loyal. Nur so habe ich es wirklich durchgestanden. Und ich bin immer noch geschädigt."

Morgan, eine ehemalige Teamkollegin von Shim und Farrelly, sagte, sie werde "weiterhin ihre Stimmen verstärken und einfach dieses systemische Versagen der Liga aufzeigen und wie falsch sie mit Manas Fall und Beschwerde und der anschließenden Untersuchung umgegangen sind."

"Ich denke, wenn ich zurückblicke, habe ich versucht, Mana eine möglichst gute Freundin und Teamkollegin zu sein, indem ich ihr geholfen habe, eine Beschwerde einzureichen, obwohl es zu dieser Zeit keine Anti-Belästigungs-Richtlinie gab, keine Liga-Personalabteilung, keine anonyme Hotline und keine Möglichkeit, sich zu melden", sagte Morgan gegenüber NBC.

"Wir haben jetzt damit begonnen, diese Dinge auf Wunsch der Spieler einzuführen, und nicht, weil die Liga proaktiv ist. Wir fordern also, dass die Liga anfängt, proaktiv zu sein, nicht reaktiv. Wir bitten um Transparenz."

Die NWSL reagierte nicht sofort auf die Bitte von CNN um einen Kommentar zu den Kommentaren von Shim, Farrelly und Morgan.

In einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung gab die NWSL bekannt, dass sie "sofort mehrere kritische Ermittlungs- und Reforminitiativen zum Schutz von Spielern und Mitarbeitern sowie des Umfelds, in dem die Athleten leben, trainieren und an Wettkämpfen teilnehmen, einleitet, um den Athleten die Möglichkeit zu geben, Fehlverhalten jeglicher Art sicher zu melden."

Quelle: edition.cnn.com