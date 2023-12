Ehemaliger E-Scooter-Riese meldet Insolvenz an

Bird steht an der Spitze einer Elektroroller-Offensive, die bald einen Wert von 1 Milliarde US-Dollar haben wird. Allerdings meldet das amerikanische Unternehmen derzeit Insolvenz an. Das Geschäft hat sich zuletzt verschlechtert, was für den Aktienmarkt noch desaströser ist.

Der E-Scooter-Anbieter Bird will sich im Rahmen eines US-Insolvenzverfahrens neu organisieren. Wie Bird mitteilte, bleibt der Betrieb unverändert bestehen. Der US-Konzern Bird Global hat Klage nach Kapitel 11 des US-Insolvenzgesetzes eingereicht, das Schutz vor Ansprüchen von Gläubigern bietet, nachdem er mit Kreditgebern eine neue Finanzierung in Höhe von 25 Millionen US-Dollar vereinbart hatte. Das europäische Unternehmen Bird Europe und seine kanadischen Aktivitäten sind nicht Teil der Klage.

„Wir machen Fortschritte in Richtung Profitabilität und beabsichtigen, diese Fortschritte zu beschleunigen, indem wir im Rahmen unserer Umstrukturierung unsere Kapitalstruktur reduzieren. Wir konzentrieren uns weiterhin auf unsere Mission, die Nutzung von Autos und den Verkehr zu reduzieren und die Kohlenstoffemissionen durch den Einsatz von Mikromobilität zu reduzieren und so Städte lebenswerter zu machen.“ sagte Interims-CEO Michael Washinushi.

Bird wurde 2017 von Travis VanderZanden, einem ehemaligen Manager des Fahrdienstleisters Uber, gegründet. Das Unternehmen war Pionier des Geschäftskonzepts, Leihroller in Großstädte zu bringen, und wurde schnell auf über 1 Milliarde US-Dollar geschätzt. Allerdings ist das Interesse an E-Scootern als Fortbewegungsmittel zurückgegangen. Kritisiert wurde auch, dass die Fahrzeuge zu viel Platz auf dem Gehweg einnehmen. Paris verbietet im September eigenständige Motorroller.

Vor diesem Hintergrund ist der Aktienkurs von Bird seit einiger Zeit rückläufig. Die New Yorker Börse begann im September mit der Dekotierung von Bird, nachdem die durchschnittliche Marktkapitalisierung mehr als 30 Tage in Folge unter 15 Millionen US-Dollar blieb.

Quelle: www.ntv.de