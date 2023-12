Ehemalige All-American-Basketballspielerin Tiffany Jackson stirbt im Alter von 37 Jahren an Brustkrebs, so die Universität

Jody Conradt, der Jackson zwischen 2003 und 2007 in Texas trainierte, würdigte sie in einer Erklärung der Universität: "Tiffany hatte eine großartige Karriere und war eine wichtige Spielerin.

"Sie war bekannt für ihr vielseitiges Spiel und die Tatsache, dass sie enorm mobil war und mehrere Positionen spielen konnte. Sie war bei ihren Mannschaftskameraden sehr beliebt, und wir teilen die Trauer über ihr Ableben.

Der derzeitige Head Coach der Longhorns, Vic Schaefer, wurde in der Erklärung ebenfalls zitiert: "Wir sind zutiefst betrübt über die Nachricht vom Tod von Tiffany Jackson, einer der größten Spielerinnen in der Geschichte des texanischen Frauenbasketballs.

"Von ihrer Zeit als Spielerin bei DFW Elite bis zu ihrer Zeit als Spielerin an der University of Texas hat Tiffany so vielen Menschen in diesem großartigen Bundesstaat Texas so viel bedeutet. Sie wird von so vielen schmerzlich vermisst werden. Unser tiefstes Mitgefühl gilt ihrer Familie."

Die derzeitige Spielerin der Los Angeles Sparks, die 2014 als erste Spielerin ausgewählt wurde, Chiney Ogwumike, teilte ihr Beileid in einem Twitter-Post und wies auf den Einfluss hin, den Jackson auf ihre Karriere hatte.

"Eines der ersten College-Basketballspiele, das meine Schwestern und ich je besucht haben, war an der University of Texas ... und Tiffany Jackson hat uns alle sofort inspiriert", sagte Ogwumike.

"Möge ihre Seele in Frieden ruhen, und wir senden unserer Familie alles Liebe."

Jackson war während ihrer vier Jahre bei den Longhorns dreimalige All-American-Spielerin und die fünfte Wahl im Draft der Women's National Basketball Association (WNBA) 2007.

Die gebürtige Texanerin verbrachte zwischen 2007 und 2018 neun Spielzeiten in der WNBA bei drei Franchises: den New York Liberty, den ehemaligen Tulsa Shock und den Los Angeles Sparks, wo sie im Mai 2018 zurücktrat.

Bei Jackson wurde im September 2015 Brustkrebs im dritten Stadium diagnostiziert, als sie noch Mitglied der Shock war. Sie unterzog sich einer erfolgreichen Behandlung und kehrte in Israel ins Profilager zurück, bevor sie im Februar 2017 bei den Sparks unterschrieb und ein bemerkenswertes Comeback feierte.

Jackson wurde im April 2022 als Cheftrainerin des Frauenbasketballteams des Wiley College bekannt gegeben, nachdem sie vier Jahre lang als Assistentin im texanischen Programm tätig war.

