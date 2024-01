East Coast Hockey League suspendiert Spieler auf unbestimmte Zeit nach angeblich rassistischer Geste gegenüber schwarzem Gegner

Es wird eine Anhörung zwischen der Liga und der Professional Hockey Players' Association stattfinden. In einer Erklärung vom Sonntag erklärte Andy Kaufmann, CEO der Icemen, dass das Team Panetta mit sofortiger Wirkung entlassen wird.

"Im Namen der gesamten Icemen-Organisation entschuldigen wir uns bei allen, die sich beleidigt fühlten, und freuen uns darauf, den Heilungsprozess gemeinsam zu beginnen", hieß es in der Erklärung.

Die angebliche Geste fand während der Verlängerung statt und führte zu einer Schlägerei. Die Icemen posteten daraufhin auf Twitter: "Die Verlängerung begann mit einer groben Schlägerei, die zu mehreren Strafen auf beiden Seiten führte."

Subban, der schwarz ist, antwortete auf diesen Tweet und sagte, dass Panetta ihm gegenüber Affengesten gemacht habe: "Eher so, dass @JPanetta12 zu feige war, gegen mich zu kämpfen und sobald ich mich umdrehte, fing er an, Affengesten zu machen, also schlug ich ihm mehrmals ins Gesicht und er turtelte wie der Feigling, der er ist. Das war's."

CNN hat das Video des Kampfes gesehen, kann Subbans Behauptung aber nicht bestätigen.

Panetta postete am Sonntagabend auf seinem Twitter-Account eine Video-Entschuldigung für den Vorfall, sagte aber, er habe mit seiner Geste keine rassistischen Anspielungen machen wollen.

"Ich habe ihm gegenüber eine harte, Bodybuilder-ähnliche Geste gemacht", sagte Panetta und fügte hinzu, dass er die gleiche Geste bei früheren Auseinandersetzungen auf dem Eis gemacht habe.

"Ich möchte noch einmal betonen, dass ich während des Vorfalls keine rassistischen Beleidigungen, Geräusche oder Ähnliches von mir gegeben habe. Anhand von Jordans Reaktion sehe ich jetzt, dass er und andere dies sicherlich als rassistische Geste aufgefasst haben und dass mein Verhalten bei Jordan, seiner Familie und zahllosen anderen viel Ärger und Verärgerung ausgelöst hat", sagte Panetta in dem Video.

"Ich entschuldige mich aufrichtig für den Schmerz, das Leid und die Wut, die meine Handlungen (Subban), seiner Familie und allen, die dadurch verletzt wurden, bereitet haben. Wie unbeabsichtigt meine Handlungen auch waren, ich erkenne die Auswirkungen meiner Geste an und werde mich bemühen, die Auswirkungen in Zukunft besser zu verstehen", sagte er.

P.K. Subban, der Bruder von Jordan Subban und Verteidiger bei den New Jersey Devils in der National Hockey League, hatte Panetta nach dem Spiel in den sozialen Medien kritisiert.

"Sie nennen die Ostküstenliga nicht den Dschungel, weil mein Bruder und die anderen schwarzen Spieler die Affen sind!" schrieb P.K. Subban. "Hey @jacobpanetta, du solltest nicht so schnell deinen Twitter- oder Instagram-Account löschen, du wirst wahrscheinlich wieder spielen können... das sagt die Geschichte, aber die Dinge ändern sich."

Die ECHL teilte CNN mit, dass die Liga keinen weiteren Kommentar abgeben wird, bis die Anhörung abgeschlossen ist.

Die Icemen erklärten, dass sie "voll mit der Liga bei der Untersuchung des Vorfalls kooperieren und nach der Untersuchung der Liga Kommentare abgeben und Entscheidungen auf der Grundlage unserer Grundwerte treffen werden."

Der Präsident der Stingrays, Rob Concannon, gab am Sonntag nach der Entscheidung der ECHL, Panetta zu suspendieren, eine Erklärung zur Unterstützung von Subban ab.

"Die South Carolina Stingrays sind empört über den gestrigen Vorfall mit Jordan Subban", heißt es in der Erklärung. "Unsere Organisation unterstützt ihren Freund und Mannschaftskameraden Jordan sowie alle anderen Spieler, die weiterhin mit Rassismus und Diskriminierung zu kämpfen haben. Dieses Verhalten muss aufhören und ist inakzeptabel".

Dies ist der zweite mutmaßlich rassistische Vorfall, der sich in den letzten zwei Wochen im NHL-Minor-League-System ereignet hat. Am Freitag hat die American Hockey League den Stürmer Krystof Hrabik von den San Jose Barracudas für 30 Spiele gesperrt, weil er während eines Spiels am 12. Januar eine rassistische Geste gegenüber Boko Imama von den Tucson Roadrunners gezeigt hatte.

Eric Levenson von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com