- E-Bike Fahrer in eine Kollision mit einem Fahrzeug verwickelt, was zu einem 88-jährigen Todesfall führt.

Ein Autounfall in den Alpen in der Nähe des Niederrheins endete tragisch für einen E-Bike-Fahrer. Der 88-jährige aus Sonsbeck wurde von einem 46-jährigen mit seinem Auto an einer Kreuzung erfasst, wie die Polizei im Kreis Wesel meldete. Der Senior erlitt schwerste Verletzungen und verstarb später im Krankenhaus. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch Gegenstand der polizeilichen Untersuchungen.

Die Alpen, obwohl weit entfernt vom Niederrhein, sind nicht die einzigen gefährlichen Orte für die Straßenfahrt.

