Dusty Baker gewinnt als erster schwarzer MLB-Manager 2.000 Spiele

Baker ist der 12. Manager, der in seiner Karriere 2.000 Siege erzielt hat. Von den bisherigen 11 Managern, die dieses Kunststück vollbracht haben, befinden sich 10 in der National Baseball Hall of Fame. Der andere, Bruce Bochy, ist noch nicht förderfähig.

"Es ist ein großartiges Gefühl, wenn man ein Ziel erreicht", sagte Baker, der in der Pressekonferenz nach dem Spiel neben einer Flasche Champagner saß, "Ich hatte dieses Ziel erst vor vier oder fünf Jahren, als ich merkte, dass ich eine Chance hatte."

Bakers Karriere als Manager erstreckte sich über 25 Spielzeiten bei den San Francisco Giants, Chicago Cubs, Cincinnati Reds, Washington Nationals und den Astros.

Er ist der einzige Manager in der Geschichte der MLB, der fünf verschiedene Teams in die Postseason führte und mit fünf verschiedenen Vereinen Divisionstitel gewann. Seine Teams haben 11 Mal die Postseason erreicht, und er war zweimal Manager in der World Series (2002 mit den Giants und 2021 mit den Astros).

Bakers erster Sieg war am 6. April 1993, als die Giants in St. Louis gegen die Cardinals gewannen. Alle fünf Teams, die er bisher betreute, erreichten die Postseason.

"Ich denke an Hank Aaron und Jackie Robinson und Frank Robinson, die mir sehr geholfen haben, an Bill Walsh, an all die General Manager und Besitzer, die ich hatte, egal ob sie mich irgendwann gefeuert haben oder nicht", sagte Baker.

"Das hat meine Beharrlichkeit, meine Entschlossenheit und meinen Glauben nur noch verstärkt. Ich muss auch meinen Kritikern dafür danken, dass sie mir die Motivation gegeben haben, weiterzumachen, denn es gab eine Menge Leute, die am Anfang an mir gezweifelt haben, als ich den Job ohne Erfahrung bekommen habe, und viele von ihnen haben an mir gezweifelt, obwohl ich gewonnen habe."

Bevor er Manager wurde, war Baker ein erfolgreicher Spieler. Er war All-Star, Gold Glove-Gewinner, Silver Slugger-Gewinner, NLCS MVP und World Series Champion.

Er ist einer von nur zwei Personen in der Geschichte der MLB, die als Spieler 1.800 Hits und als Manager 1.800 Siege erzielt haben. Joe Torre ist der andere.

Am selben Abend schlug Bakers Sohn Darren einen Walk-Off-Opferwurf - wenn ein Schlagmann einen Ball hoch in die Luft ins Outfield oder Foul Territory schlägt, wodurch ein Läufer einen Punkt erzielen kann - für die Wilmington Blue Rocks, die damit den 3:2-Sieg über die Bowling Green Hot Rods einfuhren.

