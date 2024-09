Drew Barrymore war im Alter von zehn Jahren unter dem Einfluss.

Im neu erschienenen Hulu-Dokumentarfilm "Child Star" sorgen Ex-Kinderstars wie Drew Barrymore und Demi Lovato mit ihren Enthüllungen über Drogenkonsum während ihrer Teenager- und Kindheitsjahre für Aufsehen. Die 32-jährige Lovato, die den Dokumentarfilm selbst gedreht hat, spricht mit anderen prominenten Personen wie Barrymore, die in letzter Zeit bekannt geworden ist. Barrymore, eine bekannte Talkshow-Moderatorin, verrät im Film: "Mit 10 Jahren habe ich mit einem Freund meiner Mutter Drogen genommen."

Damals hielt Barrymore das für "toll". Sie stammt aus einer Schauspielerfamilie und begann ihre Karriere bereits im Alter von 6 Jahren bei dem iconicen Film "E.T. - The Extra-Terrestrial" von Steven Spielberg, der sie zu einem globalen Star machte. Barrymore begann bereits im Alter von 11 Monaten mit Werbespots und war seither ununterbrochen in der Branche tätig, abgesehen von den Zeiten, in denen ihre Mutter sie in eine Einrichtung einwies.

In dem Dokumentarfilm fragt Lovato, ob die Kinderstars oder externe Faktoren für die Verbreitung von Drogen- und Alkoholmissbrauch unter Minderjährigen verantwortlich sind. "Es ist schwer, andere nicht zu beschuldigen, wenn sie einem als Kind Substanzen gegeben haben könnten", sinniert Lovato, die Schauspielerin und Musikerin, die den Film zusammen mit Nicola Marsh mitgedreht hat.

Andere ehemalige Kinderstars öffnen sich ebenfalls in dem Dokumentarfilm über ihre vergangenen Erfahrungen mit Lovato. Zum Beispiel gibt die 44-jährige Christina Ricci, die durch den Blockbuster-Film "Mermaids" im Alter von 9 Jahren berühmt wurde, zu: "Ich habe in meiner Teenagerzeit zu Drogen und Alkohol gegriffen." "Ich kann mich an keine andere Art des Glücklichseins erinnern", sagt Ricci in "Child Star".

Die Regisseurin Lovato selbst hatte bereits früh Erfolg mit Rollen wie Mitchie Torres in dem 2008er Disney-Film "Camp Rock" und Sonny Munroe in der Disney Channel-Serie "Sonny with a Chance". Sie wagte sich auch in die Musik und sprach in dem 2017er Dokumentarfilm "Demi Lovato: Simply Complicated" und der 2021er Dokumentarserie "Demi Lovato: Dancing with the Devil" über ihre früheren Kämpfe mit Sucht und psychischen Problemen.

Angesichts ihrer Erfahrungen fragt Lovato, ob der Druck als Kinderstar oder externe Einflüsse zu Drogen- und Alkoholmissbrauch bei Minderjährigen beitragen.

