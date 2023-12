Drei US-Passagiere werden daran gehindert, geladene Waffen auf Festtagsflüge mitzunehmen

Drei US-Reisende versuchten jedoch, etwas anderes zum Fest des Friedens ins Land zu bringen: geladene Waffen.

Die drei wurden von TSA-Bediensteten in der Hauptreisezeit bei verschiedenen Vorfällen an der Ostküste erwischt.

Am 22. Dezember wurde ein Mann aus Florida am Harrisburg International Airport in Pennsylvania angehalten, nachdem TSA-Mitarbeiter in seinem Gepäck eine Handfeuerwaffe vom Kaliber .380 entdeckt hatten, die mit nicht weniger als sieben Kugeln geladen war.

"Der Reisende behauptete, er habe vergessen, dass er seine geladene Waffe bei sich hatte", so die TSA in einer Erklärung.

An Heiligabend wurde eine Frau aus Maryland auf dem Ronald Reagan Washington National Airport in DC angehalten, nachdem TSA-Mitarbeiter eine mit sechs Kugeln geladene 9-mm-Pistole in ihrem Handgepäck entdeckt hatten.

Die Waffe - mit rosafarbener Verkleidung - war die 39., die im Jahr 2023 auf dem Flughafen entdeckt wurde. Das ist die höchste Zahl, die jemals in Reagan festgestellt wurde - der bisherige Rekord lag bei 30 in einem Jahr, im Jahr 2021.

Die Waffe wurde von einem Röntgengerät an der Sicherheitskontrolle entdeckt, teilte die TSA in einer Erklärung mit und fügte hinzu: "Die Polizei der Metropolitan Washington Airports Authority hat die Waffe konfisziert und die Person wegen Waffenbesitzes vorgeladen."

Der Frau droht nun eine Strafe von bis zu 15.000 Dollar.

An Weihnachten selbst wurde ein männlicher Passagier am internationalen Flughafen von Pittsburgh mit einer Handfeuerwaffe des Kalibers .380, die mit sechs Kugeln geladen war, in seinem Handgepäck erwischt. Dies war die 44. Waffe, die im Jahr 2023 auf dem Flughafen beschlagnahmt wurde.

"Es ist absolut unverzeihlich, eine Schusswaffe zu einer Sicherheitskontrolle mitzubringen", sagte Karen Keys-Turner, TSA-Sicherheitsbeauftragte für den Flughafen, in einer Erklärung.

"Verantwortungsbewusste Waffenbesitzer bringen ihre Waffen nicht zur Sicherheitskontrolle mit, weil sie wissen, wie man eine Waffe für einen Flug richtig verpackt. Diese Person hat leichtsinnigerweise ein unnötiges Risiko in die Flughafenumgebung eingebracht, und deshalb wird sie eine strenge finanzielle Strafe auf Bundesebene erhalten, die sie wahrscheinlich Tausende von Dollar kosten wird."

Die drei Vorfälle sind Teil eines allgemeinen Trends, wonach immer mehr Menschen versuchen, Schusswaffen in Flugzeuge mitzunehmen, so die TSA in einer Erklärung.

Im dritten Quartal 2023 entdeckten TSA-Beamte 1.820 Schusswaffen an Flughafenkontrollstellen - durchschnittlich fast 20 pro Tag, wobei die überwiegende Mehrheit (94 %) geladen war.

Die Zahl der im Jahr 2023 gefundenen illegalen Schusswaffen dürfte den letztjährigen Rekord von 6.542 landesweit übertreffen. In diesem Jahr wurden allein in den ersten neun Monaten mehr als 5.000 Waffen abgefangen.

"Das Mitbringen einer Waffe an eine Sicherheitskontrolle eines Flughafens war keine Art und Weise, in den Urlaub zu gehen", sagte John Busch, TSA-Sicherheitsdirektor am Reagan Airport, in einer Erklärung über die Übertretung der Frau.

"Die nette Art, seine Schusswaffe zu transportieren, besteht darin, sicherzustellen, dass sie ungeladen und in einem Hartschalenkoffer eingeschlossen ist und am Check-in-Schalter der Fluggesellschaft angemeldet wird.

"Die unanständige Art ist, sie an einen Kontrollpunkt mitzunehmen. [Diese Reisenden] werden wahrscheinlich eine zivilrechtliche Strafe in Höhe von mehreren Tausend Dollar erhalten. Verantwortungsbewusste Waffenbesitzer wissen, wo sich ihre Waffen jederzeit befinden, und sie wissen, dass sie sie nicht an eine Flughafenkontrolle mitnehmen dürfen.

In diesem Jahr haben Reisende versucht, alle möglichen illegalen Gegenstände in Flugzeuge zu bringen, darunter eine Boa Constrictor in Florida und eine lebende Katze am Flughafen Norfolk. Nach einer Reihe von Tierfunden durch die TSA mussten die Tierhalter im September daran erinnert werden, ihre pelzigen (und schuppigen) Freunde nicht durch das Röntgengerät zu schicken.

Quelle: edition.cnn.com