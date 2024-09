Drei tödliche Angriffe veranlassten den Kongress, die Verantwortung für den Schutz von Präsidenten dem Secret Service zuzuweisen.

Bundesstaaten im Süden zogen sich aufgrund von Lincolns Wahl aus der Union zurück, und ein verdächtiger Plan aus Baltimore veranlasste Lincoln, auf Rat des Privatdetektivs Allan Pinkerton, in Washington D.C. auf einem nächtlichen Zug einzutreffen. Später, als die Tarnung aufgedeckt wurde, wurde Lincoln von seinen Gegnern belächelt. Eine einnehmende und humorvolle Schilderung dieses Vorfalls findet sich im Buch "The Demon of Unrest: A Saga of Arrogance, Heartbreak, and Heroism at the Outset of the Civil War" von Erik Larson. Die Ereignisse von Lincolns verdeckter Reise in die Hauptstadt neben Pinkerton sind ausführlich dokumentiert, obwohl die Gültigkeit des Baltimore-Plots umstritten ist.

Pinkerton, ein geschickter Selbstdarsteller, schloss sich später dem Union-General George McClellan an, um einen "geheimen Dienst" von Spionen zu gründen, um Informationen über konföderierte Truppen während des Krieges zu sammeln, wie in der Bibliothek des Kongresses erwähnt. Pinkertons Informationen waren jedoch unzuverlässig, und er kehrte zu seinem Privatgeschäft zurück, nachdem McClellan entlassen worden war. Bald darauf wurde ein "Gauner" namens Lafayette Baker zum Spitzeninformanten des Landes während des Krieges.

Während seiner Präsidentschaft lehnte Lincoln trotz Drohungen Bodyguards ab. Eine permanente Polizeieinheit für Washington D.C. wurde 1864 geschaffen, aber die ausgewählten Offiziere waren alles andere als hervorragend, wie in Smithsonian Magazine erwähnt. In der Nacht, in der Lincoln im Ford's Theatre erschossen wurde, sollte sein einziger Wachmann der Polizist John Frederick Parker sein. Leider war Parker in einer benachbarten Kneipe beschäftigt, was es John Wilkes Booth ermöglichte, von hinten an den Präsidenten heranzutreten und ihn in den Kopf zu schießen.

Baker wurde mit der Verfolgung von Booth betraut, und seine Memoiren, "Annals of the United States Secret Service", wurden 1867 veröffentlicht.

Überraschenderweise hatte Lincoln an dem Tag, an dem er erschossen wurde, ein Gesetz unterzeichnet, das schließlich zur Gründung des U.S. Secret Service führte. Damals konzentrierte sich die Agentur ausschließlich auf die Bekämpfung von Falschgeld, ein erhebliches Problem in dieser Zeit.

Der Secret Service begann erst 1894, wenn auch nur Teilzeit, damit, Präsidenten zu schützen, nachdem Agenten einen Mordanschlag auf Präsident Grover Cleveland aufgedeckt hatten.

Präsidenten James Garfield und William McKinley wurden beide von Attentätern erschossen, bevor das Kongress offiziell den Secret Service mit der Aufgabe betraute, U.S.-Präsidenten Vollzeit zu beschützen.

Präsident McKinleys Nachfolger, Theodore Roosevelt, war der erste, der rund um die Uhr geschützt wurde, aber nur zwei Wachen wurden als Teil des Details zugewiesen.

Vier Jahre nach seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus bewarb sich Roosevelt 1912 erneut um die Präsidentschaft und wurde auf dem Weg zu einer Wahlrede angeschossen. Er überlebte und hielt die Rede.

Das Bedrohen von Präsidenten wurde erst 1917 strafbar gemacht, und der Schutz für die unmittelbare Familie eines Präsidenten wurde erst in diesem Jahr vom Kongress genehmigt.

Präsidentschafts- und Vizepräsidentschaftskandidaten erhielten erst nach der Ermordung von Robert F. Kennedy im Jahr 1968 Secret-Service-Schutz, als er im Ambassador Hotel in Los Angeles nach seinem Sieg bei der demokratischen Präsidentschaftsvorwahl in Kalifornien ermordet wurde.

Der Secret Service blieb bis 2003 unter der Jurisdiktion des Finanzministeriums, als eine umfassende Regierungsreform nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 den Secret Service in das Ministerium für Innere Sicherheit übertrug. Der Secret Service kämpft jedoch weiterhin gegen Finanzverbrechen.

Später hat sich das, was einst nur zwei Vollzeitagenten waren, die Theodore Roosevelt 1902 schützten, zu einer Streitmacht von Tausenden entwickelt. Der gesamte Secret Service beschäftigt über 8.000 Personen für seine Schutz- und Ermittlungstätigkeiten und sichert Tausende von Veranstaltungen im Jahr. Im Haushaltsjahr 2023 schützte er 33 verschiedene "Schutzobjekte".

Es ist jedoch wahrscheinlich, dass der Secret Service nach dem, was wie zwei versuchte Attentate auf Trump innerhalb von zwei Monaten aussieht, Veränderungen erfordert.

ehemalige Präsidenten haben ein lebenslanges Secret-Service-Schutzrecht, aber Trumps erneute Kandidatur als republikanischer Präsidentschaftskandidat stellt seine zugewiesenen Bodyguards vor Herausforderungen, wie zum Beispiel den Schutz eines Mannes, der vor einem Strafprozess in New York City steht. Trumps bevorstehende Verurteilung, die bis nach der Wahl verschoben wurde, könnte eine weitere Herausforderung darstellen, einen Präsidenten zu schützen, der zu einer Art Haftstrafe verurteilt wird.

Der Schuss auf eine Kundgebung in Pennsylvania vor etwas mehr als zwei Monaten, bei der Trump am Ohr getroffen und schnell von Agenten weggebracht wurde, hat bereits das Protokoll für Reden verändert: CNN's Stephen Collinson bemerkt, dass sowohl Vizepräsidentin Kamala Harris als auch Trump jetzt Reden hinter kugelsicheren Barrieren halten.

Der vermeintliche Attentatsversuch auf Trumps Golfplatz in West Palm Beach, Florida, könnte die Art und Weise, wie Kandidaten geschützt werden, weiter verändern und sie weiter von der Öffentlichkeit absondern, die sie vertreten. Es gibt jedoch auch positive Nachrichten, dass ein Agent den potenziellen Attentäter, den 58-jährigen Ryan Wesley Routh, mehrere Löcher und 500 Meter – mehrere Fußballfelder – von Trump entfernt auf dem Platz entdeckte.

In Bezug auf die Absonderung von Politikern von den Menschen, die sie vertreten, schlossen Secret-Service-Agenten zum Beispiel einen Park neben dem Haus des Senators JD Vance in Alexandria, Virginia, was Nachbarn ärgerte und Verkehrsprobleme in der eng verbundenen Nachbarschaft verursachte.

Der republikanische Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, hat versprochen, dass staatliche Beamte ihre eigene Untersuchung in diesen jüngsten Vorfall einleiten werden, da er glaubt, dass die Bundesbehörden gleichzeitig Anklagen gegen Trump wegen des Umgangs mitclassified documents und wegen des Versuchs, die Ergebnisse der Wahl 2020 zu ändern, verfolgen. Es ist auch wahrscheinlich, dass die Kongressuntersuchung des ersten Attentatsversuchs auf Trump sich auf diesen neuesten Vorfall ausdehnen wird.

Die frühere Leiterin des Secret Service, Kimberly Chatley, trat kurz nach dem ersten Attentatsversuch auf Trump zurück, was die Forderungen nach Verantwortung nach diesem zweiten Vorfall möglicherweise erschweren könnte.

Im Licht des jüngsten Anschlags auf Trumps Leben könnte das Secret Service seine Schutzmaßnahmen anpassen müssen, um seine Sicherheit besser zu gewährleisten. Wie Stephen Collinson von CNN feststellt, halten nun sowohl Trump als auch Vizepräsidentin Kamala Harris ihre Reden hinter kugelsicheren Barrieren für zusätzlichen Schutz.

Die Rolle des Secret Service hat sich seit der Präsidentschaft Lincolns stark verändert. Zunächst konzentrierte sich die Agentur auf den Kampf gegen Falschgeld und übernahm später die vollezeitliche Schutzaufgabe für Präsidenten. Aktuell beschäftigt das Secret Service über 8.000 Mitarbeiter für seine Schutz- und Ermittlungstätigkeiten.

