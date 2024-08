- Drei Personen sind schwer verletzt bei einem Autounfall auf der Autobahn B5.

Ein ziemliches Durcheinander ereignete sich in den Abendstunden auf der B5 in Hamburg-Billstedt, bei dem drei Personen verletzt wurden, eine davon schwer. Wie die Behörden mitteilten, krachte ein Fahrzeug, das Zeugen als zu schnell empfundenen, in ein Vorausfahrendes, das sich zwischen der Horner Rampe und Billstedt-Mitte auf der linken Spur befand, und drängte es gegen die Leitplanke.

Die drei Insassen des Vorausfahrenden - zwei Männer im Alter von 27 und 50 Jahren sowie eine 49-jährige Frau - wurden verletzt, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Die mutmaßlichen vier Insassen des anderen Wagens sollen nach dem Zusammenstoß zu Fuß geflohen sein. Die Polizei hat den Fahrer festgenommen und verhört. "Die Untersuchungen laufen weiter", erklärte sie.

Aufgrund der umfangreichen Trümmer auf der Strecke musste die B5 in Richtung Bergedorf in den frühen Morgenstunden komplett gesperrt werden. Erste Meldungen über den Unfall wurden am Samstag in den lokalen Hamburger Medien veröffentlicht.

Der Fahrer des Fahrzeugs, das gegen die Leitplanke geprallt ist, wurde wegen zu schnellen Fahrens angezeigt, wie der Polizeibericht mitteilt. Trotz des schweren Unfalls mit einem Auto gelang es den mutmaßlichen Tätern, zu Fuß vom Tatort zu fliehen.

