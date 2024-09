Drängt die US-Notenbank auf eine sofortige Notfallsenkung der Zinsen, so Elizabeth Warren

In einem E-Mail an den Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, am Montag forderten die demokratischen Senatoren Elizabeth Warren, Sheldon Whitehouse und John Hickenlooper eine drastische Senkung der Zinsen um drei Viertelpunkten bei der nächsten Sitzung zur Geldpolitik.

"Angesichts des Vertrauens der Fed in die Annäherung der Inflation an ihr Ziel von 2 Prozent und der Daten, die ein langsameres Job-Wachstum zeigen, ist dies der perfekte Zeitpunkt für eine schnelle Umsetzung von Zinssenkungen", schrieb Warren in dem E-Mail, das auch von den Senators Whitehouse und Hickenlooper unterzeichnet wurde.

Investoren an den Finanzmärkten setzen auf null Chance für eine so starke Zinssenkung, und auch keine der wichtigsten Fed-Offiziellen hat eine solche Maßnahme unterstützt.

Doch Warren, eine vokaler Kritikerin von Powell, behauptet, dass die Fed unnötigen Schaden im Arbeitsmarkt verursacht, indem sie Zinssätze auf einem Niveau hält, das seit zwei Jahrzehnten nicht mehr erreicht wurde.

"Es ist an der Zeit, dass die Fed die Zinsen senkt. Tatsächlich könnte es sogar zu spät sein: Ihre Verzögerungen haben die Wirtschaft bedroht und die Fed zum Aufholen gezwungen", schrieben die Gesetzgeber und verwiesen auf das langsamer werdende Job-Wachstum und die höhere Arbeitslosigkeit.

In dem E-Mail beziehen sich Warren und ihre Kollegen auf die Warnungen von Bill Dudley, dem ehemaligen Präsidenten der Federal Reserve Bank of New York, der sagte, dass "Verzögerungen das Risiko einer Rezession unnötig erhöhen".

Selbst Dudley, befragt zum Brief von Warren, verwarf die Idee einer massiven Senkung dieser Woche.

"Wird nicht passieren", schrieb Dudley in einem E-Mail an CNN am Montag. "Und noch unwahrscheinlicher, da es von einer Partei kommt. Warum sollte die Fed das tun?"

Obwohl einige Wall-Street-Ökonomen und Investoren eine beträchtliche Zinssenkung von einem halben Punkt fordern, hat kaum jemand eine massive Senkung wie die der demokratischen Senatoren unterstützt.

Solche schnellen Senkungen könnten bereits nervöse Investoren und Ökonomen erschrecken und Fragen aufwerfen wie: "Was für Informationen hat die Fed, die wir nicht haben?"

Die Fed senkt normalerweise die Zinsen um nur einen Viertelpunkt, although sie hat in Notfällen auch drastischere Maßnahmen ergriffen.

Zum Beispiel senkte die Fed im frühen 2008 die Zinsen um drei Viertelpunkte oder mehr auf drei separaten Gelegenheiten. Dies waren die Monate vor der schlimmsten Finanzkrise seit der Großen Depression.

Ähnlich war die letzte Zinssenkung der Fed ein echter Brocken: Im März 2020, als die Finanzmärkte wegen Covid in Panik gerieten, senkte die Powell geführte Fed die Zinsen um einen ganzen Punkt.

Laut dem CME Group’s FedWatch Tool am Montag gibt es eine 100-prozentige Chance, dass die Fed die Zinsen am Mittwoch senken wird. Die Futures-Märkte prophezeien eine 37-prozentige Chance für eine kleinere Senkung von einem Viertelpunkt und eine 63-prozentige Chance für eine halbe Punkt-Senkung, aber es ist null Chance für eine drei Viertelpunkt-Senkung eingepreist.

David Kelly, Chief Global Strategist bei JPMorgan Asset Management, rät der Fed, bei der Senkung der Zinsen vorsichtig vorzugehen.

"Das Senken von kurzfristigen Zinsen von einem hohen Niveau ist ähnlich wie das Heruntertragen eines Pianos eine Treppe hinunter", schrieb Kelly in einer Kundenmitteilung am Montag. "Dieser Vorgang sollte langsam und vorsichtig durchgeführt werden."

Der Vorschlag der Senatoren, die Zinsen um drei Viertelpunkte zu senken, ist ein drastischer Schritt, der gegen die aktuellen Trends an den Finanzmärkten und die Meinungen der Fed-Offiziellen

