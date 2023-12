DP World Tour reagiert auf die Androhung rechtlicher Schritte durch LIV Golf Spieler

In einer Erklärung, die CNN vorliegt, sagte der Geschäftsführer der DP World Tour, Keith Pelley, dass der Brief, der in einem exklusiven Bericht in The Telegraph veröffentlicht wurde, "so viele Ungenauigkeiten" enthalte, dass er nicht unwidersprochen bleiben könne.

In der vergangenen Woche hatte die Tour die 16 Spieler mit einer Geldstrafe von jeweils 100.000 Pfund (121.230 Dollar) belegt und sie von mehreren Turnieren, darunter auch den Scottish Open, ausgeschlossen, weil sie am Eröffnungsevent der LIV-Golf-Serie teilgenommen hatten, ohne dafür eine ordnungsgemäße Freigabe zu erhalten.

Gemäß dem DP World Tour Members' General Regulations Handbook müssen Spieler eine Freigabe für die Teilnahme an einem Event erhalten, das zur gleichen Zeit wie ein DP World Tour Event angesetzt ist.

Die Tour warnte außerdem, dass die künftige Teilnahme an der von Saudi-Arabien unterstützten Breakaway-Serie ohne die erforderliche Freigabe weitere Sanktionen nach sich ziehen könnte.

Am Donnerstag baten Lee Westwood und Ian Poulter zusammen mit 14 anderen Golfern die DP World Tour in einem offenen Brief, die Geldstrafen aufzuheben und ihnen die Teilnahme an den Scottish Open nächste Woche bis Freitag, 8. Juli, 17 Uhr, zu ermöglichen, wie der Telegraph berichtet.

"Anstatt unsere Zeit, Energie, finanziellen Ressourcen und Aufmerksamkeit auf Einsprüche, einstweilige Verfügungen und Klagen zu verwenden, bitten wir Sie inständig, Ihre jüngsten Strafen und Sanktionen zu überdenken", heißt es in dem Brief, wie der Telegraph berichtet.

"Wenn nicht, lassen Sie uns keine andere Wahl, als die verschiedenen anderen uns zur Verfügung stehenden Mittel und Methoden einzusetzen, um dieses Unrecht wiedergutzumachen."

Pelley von der DP World Tour sagt, dass die Spieler über die möglichen Konsequenzen Bescheid wussten, bevor sie an dem Event in London teilnahmen.

"Bevor sie sich LIV Golf anschlossen, wussten die Spieler, dass es Konsequenzen haben würde, wenn sie das Geld dem Wettkampf vorziehen. Viele von ihnen haben das damals verstanden und akzeptiert", so Pelley.

"Wie ein in dem Brief genannter Spieler in einem Medieninterview Anfang des Jahres sagte: 'Wenn sie mich sperren, dann sperren sie mich'. Es ist nicht glaubwürdig, dass einige jetzt von den Maßnahmen, die wir ergriffen haben, überrascht sind."

Letzten Monat gab die PGA Tour bekannt, dass alle Golfer, die an der umstrittenen Serie teilgenommen haben, auf unbestimmte Zeit von der Teilnahme an von der Tour genehmigten Turnieren ausgeschlossen werden.

LIV Golf wird von LIV Golf Investments organisiert und vom saudi-arabischen Public Investment Fund (PIF) unterstützt - einem Staatsfonds unter dem Vorsitz von Mohammed bin Salman, dem Kronprinzen von Saudi-Arabien und dem Mann, der laut einem US-Geheimdienstbericht für die Genehmigung der Operation verantwortlich ist, die 2018 zur Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi führte.

Der Kronprinz hat bestritten, dass er den Mord an Khashoggi befohlen hat, hat aber gesagt, dass er die Verantwortung trägt. "Das war ein abscheuliches Verbrechen", sagte er in einem Interview mit CBS im Jahr 2019. "Aber ich übernehme die volle Verantwortung als Führer in Saudi-Arabien, vor allem weil es von Personen begangen wurde, die für die saudische Regierung arbeiten."

Das zweite Event der LIV Golf Serie wurde am Donnerstag im Pumpkin Ridge Golf Club in der Nähe von Portland, Oregon, gestartet.

Quelle: edition.cnn.com