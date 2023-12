Double-Doink"-Sieg der Minnesota Vikings gegen die New Orleans Saints in London im 100. internationalen Spiel der NFL

Am Sonntag herrschte im Tottenham-Hotspur-Stadion mit Sicherheit Partystimmung. Es gab Männer mit Wikingerhelmen und lila und gelb geschminkten Gesichtern. Es gab glitzernde schwarz-goldene Trikots. Es gab sogar einige, die extra aus Deutschland angereist waren.

Egal, woher sie angereist waren und wen sie unterstützten, die Fans erlebten ein spannendes und aufregendes Footballspiel, das 100. NFL-Spiel außerhalb der regulären Saison und der Preseason in den USA.

Oft werden die Londoner Fans nicht mit den engsten Begegnungen verwöhnt. Das war am Sonntag nicht der Fall, als der 61-Yard-Field Goal von New Orleans Saints-Kicker Wil Lutz zweimal den Pfosten traf, bevor er nach außen abprallte und die Minnesota Vikings die Saints mit 28:25 besiegten.

Das zweite Aufeinandertreffen der Quarterbacks Kirk Cousins und Andy Dalton in London - 2016 gab es im Wembley-Stadion ein spannendes 27:27-Unentschieden, als Cousins noch für die Washington Redskins und Dalton für die Cincinnati Bengals spielte - war erneut ein Krimi.

Vor 60.639 Zuschauern, die sich wohl in Vikings- und Saints-Fans aufteilten, lieferten sich die beiden Teams einen offenen Schlagabtausch, bei dem Wil Lutz in den letzten zwei Minuten mit einem 60-Yard-Field Goal den Ausgleich erzielte.

Doch als die Zeit ablief, bediente Cousins mit einem langen Pass Justin Jefferson, so dass Kicker Greg Joseph mit einem Field Goal die späte Führung für die Vikings erzielen konnte.

Lutz hatte die Gelegenheit, mit seinem 61-Yard-Field Goal zum Helden zu werden, doch er traf beide Pfosten, bevor er auf herzzerreißende Weise abprallte.

Cousins beschrieb die Dramatik der letzten Momente und die Tatsache, dass er in London ausnahmsweise zum Siegerteam gehörte.

"Ich sah, wie der Ball nach links ging, den Pfosten traf, dann die Latte, und ich dachte, er würde nach hinten abprallen - aber anscheinend ist er nach vorne abgeprallt. Verrückt", sagte Cousins bei seinem anschließenden Interview auf dem Spielfeld.

"Es war den ganzen Tag über schwer, den Ball zu bewegen, und in der Redzone haben wir uns immer wieder den Zeh gestoßen. Aber unsere Defense hat uns den Ball immer wieder durch Turnovers zurückgebracht, und die Special Teams waren großartig, mit allen möglichen Spielzügen - und wir haben einen Sieg geholt.

"Ich war schon einmal nach einer Niederlage in der Verlängerung nach Hause geflogen und wollte das nicht noch einmal machen!"

Farbe, Zusammenstöße und Fänge

Das Spektakel war ganz anders als das, was man normalerweise bei Spielen der englischen Premier League im Stadion erlebt.

Cheerleader, farbiger Rauch und eine Live-Halbzeitvorstellung vermittelten den anwesenden Fans das Gefühl, wie ein Spiel jenseits des Atlantiks ist.

Und obwohl einige Stars fehlten - die Saints mussten ohne ihren Starting Quarterback Jameis Winston, Running Back Alvin Kamara und Wide Receiver Michael Thomas antreten - hinderte das die Teams nicht daran, eine Show zu bieten.

Vom ersten Kick an wirkte das nominelle Auswärtsteam - die Vikings - wie eine gut geölte Maschine. Die Vikings, bei denen Cousins von Anfang an im Spiel war, marschierten im ersten Drive des Spiels das Feld entlang und erzielten mit einem 15-Yard-Touchdown-Pass auf Alexander Mattison die ersten Punkte des Spiels.

Und gerade als es so aussah, als ob Minnesota ins Straucheln geraten könnte, kam einer der großen Saints-Neuzugänge der letzten Saison ins Spiel.

Tyrann Mathieu, der von den Kansas City Chiefs kam, eilte von seiner Safety-Position aus herbei, um Cousins abzufangen, und änderte damit das Momentum des Spiels.

Der Ersatz-Quarterback der Saints, Andy Dalton, der für den verletzten Jameis Winston einsprang, legte einen effizienten, gut strukturierten Drive hin, bevor er mit dem neuen Wide Receiver Chris Olave den Ausgleich erzielte.

Die Vikings konnten sich bei ihrem nächsten Drive nur mit einem Field Goal begnügen, aber die lautstarken Fans in Minnesota hatten nur wenige Augenblicke später wieder Grund zum Jubeln: Dalton fumbelte den Ball, Harrison Phillips fiel auf den Ball und verschaffte den Vikings eine hervorragende Feldposition.

Wieder war ein Field Goal von Greg Joseph das Endergebnis, das den Vikings jedoch eine 13:7-Führung zur Halbzeit bescherte.

Und passend zum Showbiz-Flair des Spiels - Jason Sudeikis aus dem Film "Ted Lasso" war anwesend - sorgte eine Darbietung des preisgekrönten Yungblud dafür, dass die Stimmung im Stadion und in der Umkleidekabine hoch blieb.

In der zweiten Halbzeit wurden die Saints weiterhin von Turnovers geplagt und die Vikings hatten weiterhin Probleme in der Redzone.

Ein Fumble von Deonte Harty bei einem Punt brachte den Vikings den Ball zurück. Doch Minnesota musste sich erneut mit einem Field Goal begnügen, da der Star-Wide Receiver einen Touchdown verpasste, der eigentlich ein Touchdown gewesen wäre.

Im Gegenzug zeigte Dalton seinen besten Drive des Spiels, bevor Latavius Murray den zweiten Touchdown des Nachmittags für die Saints erlief und das Spiel auf zwei Punkte verkürzte.

Joseph erzielte sein viertes Field Goal an diesem Tag, so dass es mit 19:14 in das vierte Viertel ging.

Die Saints, die das ganze Spiel über nicht in Führung lagen, gingen im vierten Viertel in Führung, als Taysom Hill aus kurzer Distanz einlief und Jarvis Landry eine Two-Point-Conversion fing, so dass es neun Minuten vor Schluss nur noch drei Punkte waren.

Vikings Wide Receiver Jefferson erlief einen Drei-Yard-Touchdown und brachte Minnesota erneut in Führung. Joseph verpasste jedoch den Extrapunkt, so dass die Saints vier Minuten vor dem Ende mit drei Punkten zurücklagen und sich ein spannendes Finale anbahnte.

Es sah so aus, als hätten die Saints keine Chance mehr, das Spiel für sich zu entscheiden, als ihr Drive ins Stocken geriet, bis Lutz ein gewaltiges 60-Yard-Field Goal erzielte - das zweitlängste in der Geschichte der Saints.

In der sich abzeichnenden Verlängerung fand Cousins Jefferson mit einem starken 39-Yard-Pass, der Joseph die Möglichkeit zum späten Führungstreffer gab. Und Joseph blieb aus 47 Yards perfekt und brachte die Vikings 24 Sekunden vor Schluss in Führung.

Lutz hatte mit seinem 61-Yard-Field Goal noch eine letzte Gelegenheit, das Spiel auszugleichen, doch in einer spannenden Schlussphase prallte der Ball zweimal von der Latte ab, bevor er wegsprang und den dramatischen Sieg der Vikings besiegelte.

Quelle: edition.cnn.com